Fórmula 1

VÍDEO F1: Após apresentar carro, Cadillac vai à pista no Bahrein em dia de filmagem

Escuderia americana revelou a pintura do monoposto de estreia durante o Super Bowl

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Cadillac F1 Team garage atmosphere

A Cadillac não perdeu tempo e decidiu ir para a pista no Bahrein nesta segunda-feira (09), logo após apresentar ao mundo a pintura do carro de estreia na Fórmula 1 em um comercial de TV exibido durante a noite do Super Bowl.

Leia também:

Embora os testes oficiais de pré-temporada estejam marcados para os dias 11 a 13 de fevereiro, a Cadillac, sob o comando de Graeme Lowdon, optou por realizar uma sessão especial de shakedown para experimentar o asfalto de Sakhir antecipadamente, dentro dos direitos concedidos a cada equipe.

 

Kemal Şengül, repórter da edição turca do Motorsport.com, relatou detalhes do teste da equipe americana, além de gravar o monoposto em ação na pista do Sakhir: "Está bastante quente no Bahrein. Mais quente do que no ano passado. Neste momento, a Cadillac está na pista. Mas acho que veremos toda a equipe na pista no futuro".

Em Barcelona, a Cadillac conseguiu completar apenas 164 voltas em três dias. A única equipe com menos voltas foi a Williams, que não foi para a pista no Circuit de Catalunya, enquanto a Aston Martin participou dos trabalhos apenas nos dois últimos dias.

Por isso, acredita-se que as sessões de shakedown realizadas no Bahrein são de grande importância para a Cadillac, ajudando a recuperar o tempo perdido.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

