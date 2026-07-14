VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

Em 2026, a Fórmula 1 passará duas vezes pela Espanha. A primeira corrida aconteceu já no clássico traçado de Barcelona, localizado em Montmeló e a próxima etapa será em Madri, adicionando mais uma corrida de rua ao calendário da categoria.

O projeto do Madring é um circuito semipermanente de 5,47 km com 22 curvas que tem sua estreia oficial marcada entre os dias 11 e 13 de setembro de 2026. No entanto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton deram as primeiras voltas durante o dia de filmagens na cidade.

A Ferrari aproveitou o dia para fazer algumas imagens de divulgação na Espanha e também colocar os carros de 2026 para acelerarem pela primeira vez na pista.

Vale lembrar que, até o momento, os pilotos haviam tido as primeiras experiências no simulador. O circuito foi desenhado pelo Studio Dromo, que também foi responsável pelo design de Yas Marina e pelas reformas em Zandvoort e Spa-Francorchamps.

O projeto visa receber pelo menos 110 mil espectadores em um fim de semana, com planos de expansão para 140 mil em cinco anos.

Madring é um circuito de rua misto, muito parecido com o traçado de Miami, que tem sido um padrão em crescimento no calendário da F1.

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