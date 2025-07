Oliver Bearman causou um acidente pouco usual no fim do TL3 do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, na manhã deste sábado. Após um incidente envolvendo Gabriel Bortoleto nos últimos minutos da sessão, a bandeira vermelha foi acionada e o treino foi finalizado. Voltando ao box, o britânico da Haas perdeu controle do carro e bateu no muro.

Bearman estava treinando uma entrada rápida no box, como se faria durante uma corrida, mas perdeu o controle e bateu com a asa dianteira no muro. Pelo rádio, explicou que "os freios estavam frios" e pediu desculpas a equipe.

Max Verstappen vinha atrás e também comentou sobre o acidente com sua equipe pelo rádio: "Meu Deus, alguém bateu no pitlane. Como assim?"

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!