VÍDEO F1: Bearman vai às lágrimas ao pilotar Lotus clássica de Senna
Britânico declarou que pilotar a Lotus 97T foi um dos momentos mais "especiais" de sua carreira
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Oliver Bearman teve a oportunidade de ouro de experimentar pilotar um carro clássico de Fórmula 1. O britânico assumiu o volante da Lotus 97T, carro usado por Ayrton Senna em sua primeira vitória no GP de Portugal de 1985.
Bearman teve a experiência de guiar o carro no circuito de Silverstone, um programa feito em parceria com a Sky Sports, a convite do Classic Team Lotus.
Com a Lotus 97T, o tricampeão brasileiro venceu sua primeira corrida no GP de Portugal de 1985 e se consagrou como um dos grandes nomes na chuva, já que aquela corrida foi afetada por uma forte tempestade.
Enquanto Alain Prost, Niki Lauda, Nelson Piquet e outros pilotos sofriam com a falta de aderência, o brasileiro, que largou na pole, conquistava o seu primeiro Grand Chelem da carreira: pole, vitória liderando de ponta a ponta e volta mais rápida de uma corrida.
Depois de dar uma volta na Lotus 97T, Bearman se emocionou bastante porque tem Ayrton Senna como um de seus grandes ídolos no automobilismo.
"Foi muito especial", disse secando as lágrimas. "Eu tive que fazer outra volta e eu queria continuar".
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
WEC: Único brasileiro na categoria Hypercar, Pipo Derani disputa corrida em casa nas 6 Horas de São Paulo
Silvio Morestoni se prepara para o desafio da corrida de 300 km da Porsche Cup no Algarve
Porsche Cup: Marçal Muller fará dupla com Gaetano di Mauro para defender título na endurance
F1: FIA analisa 'asas macarena' da Red Bull e da Ferrari após acidentes de Verstappen
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários