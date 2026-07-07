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VÍDEO F1: Bearman vai às lágrimas ao pilotar Lotus clássica de Senna

Britânico declarou que pilotar a Lotus 97T foi um dos momentos mais "especiais" de sua carreira

Livia Veiga
Publicado:
Oliver Bearman, Equipe Haas de F1

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Oliver Bearman teve a oportunidade de ouro de experimentar pilotar um carro clássico de Fórmula 1. O britânico assumiu o volante da Lotus 97T, carro usado por Ayrton Senna em sua primeira vitória no GP de Portugal de 1985.

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Bearman teve a experiência de guiar o carro no circuito de Silverstone, um programa feito em parceria com a Sky Sports, a convite do Classic Team Lotus.

Com a Lotus 97T, o tricampeão brasileiro venceu sua primeira corrida no GP de Portugal de 1985 e se consagrou como um dos grandes nomes na chuva, já que aquela corrida foi afetada por uma forte tempestade.

Enquanto Alain Prost, Niki Lauda, Nelson Piquet e outros pilotos sofriam com a falta de aderência, o brasileiro, que largou na pole, conquistava o seu primeiro Grand Chelem da carreira: pole, vitória liderando de ponta a ponta e volta mais rápida de uma corrida.

Depois de dar uma volta na Lotus 97T, Bearman se emocionou bastante porque tem Ayrton Senna como um de seus grandes ídolos no automobilismo.

"Foi muito especial", disse secando as lágrimas. "Eu tive que fazer outra volta e eu queria continuar".

 

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