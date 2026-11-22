Gabriel Bortoleto não escondeu a insatisfação com a Audi após o GP de Las Vegas de Fórmula 1, disputado na madrugada deste domingo (22). O brasileiro, que chegou a ocupar a oitava posição, cruzou a linha de chegada em 12º e protagonizou uma troca de mensagens com seu engenheiro de corrida, discordando da avaliação positiva do resultado.

Logo após a bandeirada, Bortoleto fez questão de externar sua frustração com mais uma oportunidade desperdiçada de somar pontos na temporada 2026.

"Aliás, não devemos ficar felizes com isso", disparou o brasileiro pelo rádio. O engenheiro prontamente rebateu: "Sim, devemos ficar muito felizes com isso".

"Não, não. Não deveríamos", insistiu Bortoleto. "Perdemos a oportunidade de estar lá [na zona de pontos] novamente".

O brasileiro enfrentou problemas com o R26 desde os treinos livres em Las Vegas. Antes mesmo da classificação, a Audi precisou realizar uma troca de câmbio, mas a intervenção não solucionou as dificuldades enfrentadas pelo piloto, que também sofreu com a falta de velocidade de reta.

Na corrida, Bortoleto largou com pneus macios e aproveitou a entrada do safety car, na volta 19, para realizar sua parada nos boxes e colocar os médios, chegando a ocupar a oitava colocação.

No entanto, após a relargada, na volta 26, o brasileiro não conseguiu conter o avanço dos adversários, deixando a zona de pontuação na volta 29. A falta de velocidade nas retas comprometeu as chances de Bortoleto, que chegou a apontar uma diferença de 40 km/h em relação aos rivais em entrevista após a prova.

Ainda assim, o paulista conseguiu administrar a energia disponível em seu carro para ultrapassar Oliver Bearman na última volta, garantindo a 12ª posição, imediatamente atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Pelo rádio, Bortoleto chegou a pedir desculpas ao engenheiro, ressaltando que não havia mais o que pudesse extrair do equipamento que tinha à disposição.

"Desculpa, cara, mas não posso fazer mais do que isso, de verdade. Dei tudo de mim. Tudo o que eu tinha", desabafou.

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