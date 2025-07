As atividades do terceiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foram encerradas mais cedo neste sábado, após um incidente envolvendo o brasileiro Gabriel Bortoleto a menos de três minutos do fim.

Os pilotos haviam retornado à pista após uma primeira bandeira vermelha, causada por um pedaço da asa dianteira de Oliver Bearman, que havia ficado no meio do traçado. A sessão havia sido retomada a menos de cinco minutos do fim e todos buscavam dar uma última volta rápida antes do treino de largada.

Porém, a menos de três minutos do fim, uma segunda bandeira vermelha foi acionada, com a transmissão imediatamente mostrando o brasileiro parado com sua Sauber na caixa de brita, com a suspensão dianteira do carro quebrada.

Um replay mostrou que Gabriel perdeu o controle do carro no trecho de alta da pista após passar por Stroll. Nisso, o brasileiro rodou e foi parar na grama, enquanto o impacto do choque com a zebra levou à quebra da suspensão. Sem ter o que fazer, ele foi passageiro em sua Sauber até ela parar na brita, evitando, felizmente, uma batida mais forte com a barreira de proteção.

Agora, a Sauber corre contra o tempo para reconstruir o carro do brasileiro para a classificação, que começa às 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. O Motorsport.com faz a cobertura completa da 12ª etapa da temporada 2025.

