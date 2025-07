A curva Copse foi o ponto de alguns incidentes no primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Além de Lance Stroll, da Aston Martin, e Pierre Gasly, da Alpine, Gabriel Bortoleto rodou de forma 'cinematográfica', mas conseguiu se manter na pista.

O brasileiro da Sauber, que terminou em 20º no TL1 de Silverstone, entrou na curva Copse bem, mas perdeu o controle do carro ao passar na zebra, rodando duas vezes, passando brevemente pela grama, mas conseguindo voltar para pista. O incidente causou uma breve bandeira amarela no setor.

A sessão teve Lewis Hamilton, da Ferrari, como o mais rápido, com tempo de 1min26s892, seguido pela dupla da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o top 3 do TL1 na pista inglesa de Silverstone.

O segundo treino livre do GP da Grã-Bretanha começa 12h, com cobertura em tempo real do Motorsport.com.

RUSSELL SE BANCA e MAIS INFOS apontam MAX NA MERCEDES SÓ EM 2027: Será? HAMILTON, Alonso e Bortoleto

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!