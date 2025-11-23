Gabriel Bortoleto e Lance Stroll se envolveram em outro incidente, dessa vez, na largada do GP de Las Vegas. O brasileiro tentou fazer uma ultrapassagem por dentro e acabou batendo na roda do carro da Aston Martin, colocando fim à etapa para ambos na reta final da Fórmula 1.

Pouco tempo depois, quando seus carros já tinham sido recolhidos e a corrida continuava entre os outros pilotos que seguiram na pista, Bortoleto decidiu ir até a hospitalidade da Aston Martin para conversar com o canadense e pedir desculpas.

Conversando com a mídia, Gabriel já havia assumido a culpa pela batida, dizendo que deveria ter freado alguns metros antes para evitar a colisão.

"Na hora que eu tirei para passar ele, ele tinha começado a frear. Eu só perdi o momento da freada, eu freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar", disse o brasileiro.

