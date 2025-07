Gabriel Bortoleto se irritou com a atitude de Lewis Hamilton na pista após o britânico "ficar no meio da pista" na curva Radillon do icônico circuito de Spa-Francorchamps, durante a única sessão de treinos livres do GP da Bélgica de Fórmula 1. Veja o vídeo!

Após a subida da Eau Rouge, o brasileiro da Sauber foi forçado a deixar o traçado ideal porque Hamilton estava devagar no meio da pista, gerando uma situação perigosa. Bortoleto imediatamente expressou sua indignação pelo rádio da equipe, criticando a posição do piloto britânico na pista.

"O que Hamilton está fazendo? Ele está sempre no meio da pista!", Bortoleto exclamou, ressaltando que tais manobras podem ser particularmente arriscadas em partes como a Radillon, onde até mesmo um pequeno erro pode ter consequências graves.

O piloto da Sauber teve que sair da pista para desviar e teve sorte de evitar um acidente em seu retorno ao traçado, mas a tensão era palpável mesmo após o incidente.

Oscar Piastri liderou o único treino livre do GP da Bélgica que foi marcado por algumas escapadas da pista e problemas no carro de Carlos Sainz. Bortoleto foi o 13º mais rápido, enquanto Hamilton foi o sétimo. A próxima sessão é o treino classificatório para a corrida sprint, às 11h30 do horário de Brasília.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!