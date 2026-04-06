VÍDEO F1: Bortoleto torce por João Fonseca em partida de tênis em Mônaco

Devido aos conflitos no Oriente Médio causados pela guerra entre EUA, Iraque e Irã, a Fórmula 1 passa por uma pausa de um mês com o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita. Seja jogando golf, andando de moto ou apenas ficando com a família, os pilotos têm aproveitado a pausa não planejada de diferentes maneiras.

Nesta segunda-feira (06), Gabriel Bortoleto aproveitou o intervalo para prestigiar outro atleta brasileiro em ascensão. O piloto da Audi esteve presente no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, torcer pelo tenista João Fonseca, que venceu o canadense Gabriel Diallo por dois sets a zero.

Em postagem nas redes sociais, Bortoleto registrou o momento com uma foto e um vídeo do encontro entre os dois após a partida. "Parabéns! E aí, tudo bem? Que jogo hein, cara! Fiquei nervoso assistindo", disse o piloto para Fonseca.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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