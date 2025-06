VÍDEO F1: Bottas brinca com rumores sobre possível ida à Cadillac

O piloto reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, brincou, em um vídeo em suas redes sociais, com os rumores que o ligavam a uma vaga da Cadillac na estreia da equipe americana na Fórmula 1, em 2026.

A equipe americana entrará para a categoria em 2026, quando os regulamentos envolvendo os carros e os motores mudarem. Com as duas vagas ainda em aberto, Bottas está entre vários ex-pilotos de F1, como Sergio Pérez e Mick Schumacher, que, segundo rumores, estão em negociações com a equipe.

No Instagram, para tirar sarro da especulação, o piloto finlandês foi filmado caminhando até um SUV da Cadillac e inspecionando os "dois assentos gratuitos".

"Oh, uau, esse é realmente um bom assento", disse o ex-piloto da Sauber enquanto acariciava o couro do banco. "É um ótimo assento", continuou o cinegrafista Paul Ripke. Bottas concordou: "Eu não me importaria".

Ripke então apontou o fato de que há "dois assentos". Bottas brincou: "E os dois são gratuitos?" Depois de confirmar, perguntaram se ele gostaria de se sentar no assento. "Ainda não", disse Bottas, sorrindo.

Depois de não conseguir garantir um contrato estendido com a Sauber para 2025, Bottas retornou à sua antiga equipe, a Mercedes, como piloto reserva. Apesar de ter se afastado de uma vaga de titular, o finlandês insistiu que "ainda não terminou com a F1".

"Estou sentado aqui agora sem uma vaga na corrida, não por minha própria escolha", disse Bottas no podcast Beyond The Grid no início do mês. "Definitivamente, ainda sinto - e essa emoção foi bem rápida depois que soube que não conseguiria uma vaga para este ano - que ainda não terminei na F1".

"Ainda tenho mais para dar. Ainda é a coisa mais importante em minha vida. Essa sensação, agora que estou observando do lado [de fora], ficou cada vez mais forte, e agora eu realmente começo a sentir falta das corridas".

Valtteri Bottas, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Sinto que a maneira como os últimos dois anos foram para mim em minha carreira definitivamente não é a maneira como eu quero que as coisas terminem. No final do ano passado - em alguns treinos classificatórios, em algumas corridas - senti que estava tendo o meu melhor desempenho. Ainda não senti nenhuma degradação em mim. É por isso que quero continuar. Nós, humanos, temos degradação, mas eu ainda não a tenho!"

Falando mais seriamente sobre a oportunidade na Cadillac, Bottas confirmou anteriormente que achou o projeto "muito interessante": "Não acho que eles estejam com muita pressa", disse o finlandês. "Eles têm estado muito, muito ocupados tentando colocar um carro no grid para o próximo ano".

"Sei qual é o meu cronograma, quando quero saber sobre o próximo ano e quais planos preciso fazer, e acho que agosto, mais ou menos, é uma boa meta para isso. Mas espero que tenhamos mais notícias em breve".

"Acho que eles têm alguns pilotos na lista. Imagino que minha experiência ajudará, porque agora já corri em três equipes diferentes, com uma das equipes que teve muito sucesso. Com a Williams também, tivemos ótimos resultados, então espero estar em uma boa posição".

"Para mim, na verdade, vejo um projeto muito interessante, algo novo na F1, uma equipe americana com uma visão diferente do esporte. Se eu estivesse lá como piloto, seria realmente muito interessante porque você pode começar do zero".

"A equipe começa do zero. Na verdade, você poderia ter uma grande influência em certas coisas, na direção a seguir, e isso seria muito motivador e gratificante quando o sucesso chegasse. Acho que a mudança de regras é sempre um bom ponto de partida, porque nunca se sabe, se de repente você acertar, pode estar se saindo muito bem desde o início", concluiu.

