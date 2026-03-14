Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da China em Tempo Real

Fórmula 1
GP da China
F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da China em Tempo Real

F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

Fórmula 1
GP da China
F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

Fórmula 1
GP da China
F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

VÍDEO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China

Fórmula 1
GP da China
VÍDEO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China

ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

F1: "Momento muito assustador" custou oportunidade real de vitória para Leclerc na sprint da China

Fórmula 1
GP da China
F1: "Momento muito assustador" custou oportunidade real de vitória para Leclerc na sprint da China

F1 - Hadjar ironiza Kimi após toque na sprint: "Não entendo por que ele é 'agitado' assim se tem um foguete"; veja lance

Fórmula 1
GP da China
F1 - Hadjar ironiza Kimi após toque na sprint: "Não entendo por que ele é 'agitado' assim se tem um foguete"; veja lance

F1: "Não tenho palavras no momento", lamenta Verstappen após sprint complicada na China

Fórmula 1
GP da China
F1: "Não tenho palavras no momento", lamenta Verstappen após sprint complicada na China
Fórmula 1 GP da China

VÍDEO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China

Ainda nesta madrugada de sexta-feira para sábado, às 4h (Brasília), a elite global do esporte a motor realiza a classificação para a prova principal de Xangai

Redação Motorsport.com
Publicado:

Piloto mexicano da Cadillac na Fórmula 1, Sergio Pérez teve seu carro se despedaçando no final da corrida sprint do GP da China, nesta madrugada de sexta-feira para sábado. O Motorsport.com mostra no vídeo abaixo:

 

O fato foi destacado pela ESPN do México, conforme tweet abaixo:

 

Trata-se de mais um incidente envolvendo a nova equipe da F1. Durante o fim de semana do GP da Austrália, etapa inaugural de 2026 realizada no último fim de semana, os carros do time americano também tiveram seus retrovisores se soltando dos monopostos de Pérez e de Valtteri Bottas.

O editor recomenda:

O finlandês, aliás, abandonou a sprint de Xangai com problemas de confiabilidade. Na madrugada anterior, quando se disputou a classificação sprint do GP da China, Pérez não participou da sessão por causa de questões no fluxo de combustível de seu bólido da Cadillac.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1
Próximo artigo F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

F1 - Bortoleto avalia sprint da China e planeja corrida principal: "Pegar aprendizados e tentar melhorar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Bortoleto avalia sprint da China e planeja corrida principal: "Pegar aprendizados e tentar melhorar"

Últimas notícias

F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da China em Tempo Real

Fórmula 1
GP da China
F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da China em Tempo Real

F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

Fórmula 1
GP da China
F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas

F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

Fórmula 1
GP da China
F1: Após P3 em sprint na China, Hamilton comemora "carro muito melhor que de 2025", mas cobra evolução

VÍDEO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China

Fórmula 1
GP da China
VÍDEO F1: Cadillac de Pérez 'se despedaça' no fim da sprint da China