VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

A Cadillac divulgou, nesta sexta-feira (16), que a equipe americana foi para a pista de Silverstone realizar o primeiro shakedown da escuderia estreante na temporada 2026 da Fórmula 1, com a presença da dupla Sergio Pérez e Valtteri Bottas, além do reserva Guanyu Zhou.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da Cadillac, é possível ver o carro da equipe norte-americana correndo pela reta principal do circuito inglês.

Uma fonte próxima ao Motorsport.com revelou que Pérez estava no circuito de Silverstone para o dia de filmagens antes de retornar ao México, onde na próxima semana cumprirá alguns compromissos comerciais. O ex-piloto da Red Bull viajou para a Inglaterra durante a semana até o campus da equipe para tratar de aspectos técnicos do carro antes de sua primeira saída.

Além disso, Zhou também publicou um vídeo mostrando-se já vestido com o uniforme da Cadillac enquanto protege a imagem do carro.

O Motorsport.com também apurou que a Cadillac colocou adesivos sobre as câmeras dos celulares de todos que poderiam vazar imagens, e os únicos autorizados a fazê-lo são a equipe de filmagem da equipe, embora algumas imagens de longa distância do carro na garagem já tenham aparecido nas redes sociais.

A equipe enfrentou dificuldades para rodar pela manhã, mas depois conseguiu ligar o motor e começar a dar voltas em uma pista tornada desafiadora pelo clima.

Em um dia de filmagens, as equipes podem rodar até 200 quilômetros, e até agora a única equipe confirmada a ter completado esse trabalho foi a Audi em Barcelona, após divulgar seu primeiro vídeo de partida do motor nas redes sociais.

