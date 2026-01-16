Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Sergio Pérez, Valtteri Bottas e o reserva Zhou Guanyu estiveram presentes no shakedown inicial da equipe americana

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Add as a preferred source
Cadillac shakedown
A Cadillac divulgou, nesta sexta-feira (16), que a equipe americana foi para a pista de Silverstone realizar o primeiro shakedown da escuderia estreante na temporada 2026 da Fórmula 1, com a presença da dupla Sergio Pérez e Valtteri Bottas, além do reserva Guanyu Zhou.
Leia também:
Em um vídeo divulgado nas redes sociais da Cadillac, é possível ver o carro da equipe norte-americana correndo pela reta principal do circuito inglês.
 
Uma fonte próxima ao Motorsport.com revelou que Pérez estava no circuito de Silverstone para o dia de filmagens antes de retornar ao México, onde na próxima semana cumprirá alguns compromissos comerciais. O ex-piloto da Red Bull viajou para a Inglaterra durante a semana até o campus da equipe para tratar de aspectos técnicos do carro antes de sua primeira saída.
Além disso, Zhou também publicou um vídeo mostrando-se já vestido com o uniforme da Cadillac enquanto protege a imagem do carro.
O Motorsport.com também apurou que a Cadillac colocou adesivos sobre as câmeras dos celulares de todos que poderiam vazar imagens, e os únicos autorizados a fazê-lo são a equipe de filmagem da equipe, embora algumas imagens de longa distância do carro na garagem já tenham aparecido nas redes sociais.
A equipe enfrentou dificuldades para rodar pela manhã, mas depois conseguiu ligar o motor e começar a dar voltas em uma pista tornada desafiadora pelo clima.
Em um dia de filmagens, as equipes podem rodar até 200 quilômetros, e até agora a única equipe confirmada a ter completado esse trabalho foi a Audi em Barcelona, após divulgar seu primeiro vídeo de partida do motor nas redes sociais.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Principais comentários
Luis Ramírez
Mais de
Luis Ramírez
F1: Pérez revela bastidores e 'intrigas' na Red Bull e última conversa com Horner

F1: Pérez revela bastidores e 'intrigas' na Red Bull e última conversa com Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pérez revela bastidores e 'intrigas' na Red Bull e última conversa com Horner
Dakar apresenta rota de 2026 pela Arábia Saudita com duas maratonas

Dakar apresenta rota de 2026 pela Arábia Saudita com duas maratonas

Dakar
Dakar
Dakar apresenta rota de 2026 pela Arábia Saudita com duas maratonas
Briga entre McLaren e Palou na Justiça chega a estágios finais com reivindicação milionária

Briga entre McLaren e Palou na Justiça chega a estágios finais com reivindicação milionária

Fórmula 1
Fórmula 1
Briga entre McLaren e Palou na Justiça chega a estágios finais com reivindicação milionária

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros