VÍDEO F1: Câmara testa com a Ferrari em Fiorano; veja

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Brasileiro da Academia de Jovens Pilotos da Scuderia é cotado para vaga na categoria principal em 2027

Olivia Nogueira Livia Veiga
Publicado:
Câmara

Câmara em Fiorano (Reprodução edicola.massari/Instagram)

Rafael Câmara tem se tornado um dos nomes mais fortes para uma vaga na Fórmula 1 em 2027, na Haas, e, nesta terça-feira (28), deu um passo importante ao participar de um teste com a Ferrari. 

Leia também:

O brasileiro foi flagrado durante um teste TPC (Testing of Previous Cars ou, em português, Testes com Carros Anteriores) já programado pela Scuderia, em Fiorano, na Itália. De acordo com o site italiano AutoRacer, apenas Câmara participou da sessão. 

 

Terceiro colocado na Fórmula 2, Câmara foi campeão da F3 no ano passado e faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari desde 2022. Segundo apurado pelo Motorsport.com Brasil, o brasileiro  é um dos nomes favoritos para ocupar um dos assentos na Haas, equipe com a qual também deve testar esse ano, na próxima temporada. 

No entanto, a disputa pela vaga na categoria principal está bastante acirrada com Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2 e reserva da McLaren na F1. O italiano também tem testes marcados para mostrar suas habilidades, mas a decisão final não deve ser tomada antes do fim de agosto.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

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