VÍDEO F1: Carro da Ferrari dá vislumbre de como funcionará a aerodinâmica ativa
Ainda há algumas dúvidas de como será a aplicação em pista do novo sistema
Foto de: Ferrari
A Ferrari colocou seu carro na pista pela primeira vez nesta sexta-feira (23) para dar as primeiras voltas antes do começo da temporada de 2026 da Fórmula 1. Em apenas algumas voltas, a equipe deu um vislumbre de uma mudança importante: a aerodinâmica ativa.
A partir deste ano, o DRS não existirá mais e será substituído por um novo sistema nas asas dianteiras e traseiras. Já sabemos que o novo 'modo' será chamado de 'Modo Ultrapassagem' e o acionamento acontece nos dois 'acessórios'.
A regra continua a mesma: a ativação só pode acontecer caso o piloto de trás esteja a um segundo do rival. Sobre quando o sistema poderá ser ativado, as equipes pediram para que pudesse ser usado enquanto estivesse chovendo, visando não quebrar as peças com ventos fortes - porém, o documento mais recente de regras mantém a decisão nas mãos da Direção de Prova.
A ativação e desativação acontecerá entre os Modos Curva e Reta - também podendo existir o que será considerado 'parcialmente ativado' quando a asa dianteira estiver no Modo Reta (ativada) e a traseira em Modo Curva (desativada). Esse modo poderá ser usado em determinados pontos da pista.
Os flaps serão ativos na traseira e na dianteira, com pequenos ativadores para que esse novo sistema funcione, como é possível vermos no vídeo da nova Ferrari pilotada por Lewis Hamilton em Maranello.
Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários