A Ferrari colocou seu carro na pista pela primeira vez nesta sexta-feira (23) para dar as primeiras voltas antes do começo da temporada de 2026 da Fórmula 1. Em apenas algumas voltas, a equipe deu um vislumbre de uma mudança importante: a aerodinâmica ativa.

A partir deste ano, o DRS não existirá mais e será substituído por um novo sistema nas asas dianteiras e traseiras. Já sabemos que o novo 'modo' será chamado de 'Modo Ultrapassagem' e o acionamento acontece nos dois 'acessórios'.

A regra continua a mesma: a ativação só pode acontecer caso o piloto de trás esteja a um segundo do rival. Sobre quando o sistema poderá ser ativado, as equipes pediram para que pudesse ser usado enquanto estivesse chovendo, visando não quebrar as peças com ventos fortes - porém, o documento mais recente de regras mantém a decisão nas mãos da Direção de Prova.

A ativação e desativação acontecerá entre os Modos Curva e Reta - também podendo existir o que será considerado 'parcialmente ativado' quando a asa dianteira estiver no Modo Reta (ativada) e a traseira em Modo Curva (desativada). Esse modo poderá ser usado em determinados pontos da pista.

Os flaps serão ativos na traseira e na dianteira, com pequenos ativadores para que esse novo sistema funcione, como é possível vermos no vídeo da nova Ferrari pilotada por Lewis Hamilton em Maranello.

