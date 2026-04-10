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VÍDEO F1: Carro da Red Bull corre nos trilhos do metrô de Madri

Monoposto da equipe austríaca foi adaptado para andar no sistema metroviário da capital espanhola

Redação Motorsport.com
Editado:
Carro da Red Bull no metrô de Madri

Carro da Red Bull no metrô de Madri

Foto de: Delta Data

Um carro de Fórmula 1 da Red Bull foi visto andando sobre os trilhos do metrô de Madri na quinta-feira (09). O monoposto, que tem a pintura atual mas é de um modelo anterior da RBR (sem halo e com motor V8), foi adaptado para poder correr no sistema metroviário da capital espanhola.

Leia também:

Segundo o portal Car and Driver, é provável que isso faça parte das ações para promover o novo circuito Madring, que receberá o GP da Espanha deste ano, já que, no vídeo do carro andando, além da presença do time mecânico da Red Bull, há também uma equipe de filmagens. Além disso, um caminhão da equipe taurina foi visto perto da Estação Chamartín do metrô de Madri.

O carro não tem pneus, mas sim rodas de ferro para andar sobre os trilhos, em uma cena que lembra o DeLorean DMC-12 do filme De Volta para o Futuro 3.

 

Não é a primeira vez que a Red Bull faz ações inusitadas com um carro de F1, chegando a correr com um carro adaptado para neve em uma pista de esqui.

A Fórmula 1 segue na pausa não planejada de abril e retorna no GP de Miami, entre os dias 1º e 3 de maio.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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