Fórmula 1 GP da Itália

VÍDEO F1: Choque de Montoya com Herta na Cadillac chama atenção; assista

Colombiano entrevistou chefe de equipe no paddock do GP da Itália e não escondeu a surpresa com escolha do time americano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Juan Pable Montoya

Juan Pable Montoya

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Depois de ser anunciado como reserva da Cadillac na Fórmula 1 para o ano que vem e competidor na F2, Colton Herta foi assunto no paddock no GP da Itália no último fim de semana. Juan Pablo Montoya, vencedor de sete GPs, questionou o CEO da equipe sobre o papel do americano no time e a reação de incredulidade do entrevistador chamou atenção. 

Leia também:

A interação aconteceu durante uma entrevista para a F1TV e a espontaneidade e ceticismo do colombiano em relação ao desempenho de Herta se destacaram. 

Juan Pablo Montoya: Uma pergunta interessante é Colton Herta. Acho que todos estão se questionando "Que diabos?" Honestamente! 

Dan Towriss (CEO da Cadillac): Sim, que diabos... (respondeu sorrindo). Sabe, muito animado pelo Colt. Ele está assumindo um grande risco ao deixar para trás uma grande carreira na IndyCar e o sonho dele é estar na F1, sabe? 

Montoya: É incrível porque, como você disse, ele é um piloto estabelecido, tem tudo. Há um rumor em volta da preparação na Fórmula 2. O que vocês estão achando dele? 

Towriss: Sim, acho que ele vai pegar uma vaga na F2. Ainda estamos trabalhando pra ver qual/onde será, mas acho que aprender as pistas, os pneus... E realmente, queremos mostrar respeito as competições de monoposto europeias e para o Colton chegar, sabendo o que há nessas pistas e se preparando para a F1. Sabe, fazer testes com carros anteriores, temos os TL1, o pacote completo para ter certeza que Colton tem todas as chances possíveis. 

Montoya: Não acho que ele está preparado para o tanto de voltas que terá que fazer. 

 

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
