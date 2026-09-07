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Fórmula 1 GP da Itália

VÍDEO F1: Colapinto chora ao lamentar "grande erro" em Monza

Argentino havia subido para a terceira posição na relargada do GP da Itália, antes que um erro o fez ir para fora da pista

Federico Faturos Stuart Codling
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto estava entre os primeiros no GP da Itália de Fórmula 1 antes que um erro acabasse com suas esperanças de disputar o pódio; no entanto, ele se recuperou e terminou em nono. Mesmo assim, o piloto da Alpine chorou após a corrida de Monza pelo resultado desperdiçado.

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Colapinto largou em sétimo e ganhou uma posição na largada depois que um incidente envolvendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton fez o britânico sair da pista. Colapinto ganhou mais uma posição quando Leclerc bateu forte no final da segunda volta, antes de ultrapassar Oscar Piastri momentos depois, mas a corrida foi interrompida com bandeira vermelha logo em seguida.

Colapinto alinhou-se em quarto para a relargada e imediatamente partiu para a ultrapassagem em Max Verstappen, superando o piloto da Red Bull na primeira chicane para subir brevemente para a terceira posição. Verstappen reagiu na reta que leva à Variante della Roggia, recuperando a posição. Poucos metros depois, Colapinto perdeu o controle de seu Alpine na curva Lesmo e saiu para a brita, caindo para a 16ª posição.

“Tive uma grande oportunidade e não a aproveitei, então estou triste, muito triste com isso. Acho que poderia ter sido uma ótima corrida, e isso foi um grande erro. Perdi uma oportunidade muito importante para a equipe e para mim mesmo, então estou um pouco triste com isso. É difícil aprender com isso”, disse Colapinto, chorando, à ESPN Argentina após a corrida.

 

O jovem argentino, que teve confirmada na semana passada a presença na Alpine para a temporada 2027, ainda estava visivelmente frustrado quando falou posteriormente com a imprensa escrita em Monza, incluindo o Motorsport.com.

“Estou simplesmente frustrado. Acho que fiz algumas coisas boas”, disse Colapinto. “Não sei, simplesmente perdi o controle do carro completamente nas curvas 5 e 6, meio que do nada, é muito frustrante".

"Acho que poderíamos ter feito coisas boas, ficando em 2º e 3º juntos, e você se sente tão forte e, de repente, disputando com as equipes de ponta, fica muito motivado muito rápido, e um erro como esse joga tudo por água abaixo, e estou simplesmente frustrado".

“Ainda não entendo muito bem o que aconteceu. Perdi o controle do carro de forma muito brusca, passei muito rápido pela brita, tive muitos danos, achei que teria que abandonar a corrida, mas então voltamos à pista.

"Ajustamos um pouco o carro, fechamos um pouco mais tudo e deixamos o carro com um pouco mais de resistência ao ar de novo, e sim, conseguimos marcar pontos".

A disputa pelo pódio sempre seria difícil de manter, como demonstrou seu companheiro de equipe da Alpine, Pierre Gasly, que largou da pole, mas acabou terminando em sétimo. Isso, no entanto, pouco ajudou a aliviar a frustração de Colapinto.

“Estou frustrado por não termos aproveitado ao máximo o carro e o bom trabalho que estávamos fazendo juntos, e sim, acho que é só aprender para o futuro”, disse Franco.

“Mas não temos muitas dessas oportunidades de lutar lá na frente, e é ainda mais frustrante passar por momentos como esse. Acho que deveríamos ter conquistado mais pontos, então, peço desculpas à equipe e espero que possamos nos sair melhor em Madri".

Questionado pelo Motorsport.com sobre sua ultrapassagem em Verstappen, Colapinto minimizou a importância da manobra, embora tenha reconhecido que ela destacou o quanto havia escapado.

“Acho que, quando você está no carro, não sente realmente a diferença se é um ou outro, mas foi legal estar disputando com eles”, afirmou. “Era isso que eu queria dizer [antes], e lutar lado a lado com os carros e as equipes de ponta é algo que a gente realmente não consegue fazer. E, por isso, perder uma oportunidade como essa é muito doloroso".

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