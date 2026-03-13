VÍDEO F1: Futuro meme? Colapinto tem problema no pitlane e gera cena engraçada com mecânicos da Alpine
Argentino ficou com o carro parado na faixa de rolamento, mas conseguiu reverter situação
Colapinto parado no pitlane
Franco Colapinto protagonizou um momento não só inusitado como engraçado durante o TL1 do GP da China de Fórmula 1, realizado na madrugada desta quinta para sexta-feira.
Com pouco menos de 15 minutos restantes até o fim da sessão, o argentino da Alpine entrou nos boxes, mas teve um problema no carro e ficou parado na faixa de rolamento antes de conseguir chegar ao box da sua equipe, localizado no fim do pitlane.
Após algum tempo parado, entendeu-se que Colapinto não conseguiria andar sozinho com o carro e os mecânicos da equipe entraram em ação, indo ao encontro do argentino para tirá-lo de lá e levá-lo ao box. Porém, enquanto eles corriam para ajudar o argentino, Franco conseguiu fazer o carro funcionar e os mecânicos precisaram dar meia volta e voltar (correndo mais uma vez) ao box da Alpine.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários