Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Fórmula 1
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Fórmula 1
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

Fórmula 1
Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

F1: Por que Mariana Becker não está na cobertura do GP da China no SporTV?

Fórmula 1
GP da China
F1: Por que Mariana Becker não está na cobertura do GP da China no SporTV?

ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais

Fórmula 1
GP da China
F1: Após 'asa macarena', Ferrari traz nova atualização ligada ao halo; saiba mais
Fórmula 1 GP da China

VÍDEO F1: Futuro meme? Colapinto tem problema no pitlane e gera cena engraçada com mecânicos da Alpine

Argentino ficou com o carro parado na faixa de rolamento, mas conseguiu reverter situação

Redação Motorsport.com
Editado:
Colapinto pit

Colapinto parado no pitlane

Franco Colapinto protagonizou um momento não só inusitado como engraçado durante o TL1 do GP da China de Fórmula 1, realizado na madrugada desta quinta para sexta-feira. 

Leia também:

Com pouco menos de 15 minutos restantes até o fim da sessão, o argentino da Alpine entrou nos boxes, mas teve um problema no carro e ficou parado na faixa de rolamento antes de conseguir chegar ao box da sua equipe, localizado no fim do pitlane. 

Após algum tempo parado, entendeu-se que Colapinto não conseguiria andar sozinho com o carro e os mecânicos da equipe entraram em ação, indo ao encontro do argentino para tirá-lo de lá e levá-lo ao box. Porém, enquanto eles corriam para ajudar o argentino, Franco conseguiu fazer o carro funcionar e os mecânicos precisaram dar meia volta e voltar (correndo mais uma vez) ao box da Alpine. 

 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes no TL único para o GP da China; Bortoleto é 12º
Próximo artigo F1: Mercedes lidera pedido por mudanças nos procedimentos de largada, mas Ferrari busca barrar proposta

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

Fórmula 1
Fórmula 1
Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

F1: Audi, Ferrari e mais equipes trazem novidades para o GP da China; conheça atualizações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Audi, Ferrari e mais equipes trazem novidades para o GP da China; conheça atualizações

Roteirista faz consulta com pilotos e equipes da NASCAR para sequência de 'Dias de Trovão'

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas
Roteirista faz consulta com pilotos e equipes da NASCAR para sequência de 'Dias de Trovão'

Últimas notícias

F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO

F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
GP da China
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º

F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Fórmula 1
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine

Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"

Fórmula 1
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"