VÍDEO F1: Futuro meme? Colapinto tem problema no pitlane e gera cena engraçada com mecânicos da Alpine

Franco Colapinto protagonizou um momento não só inusitado como engraçado durante o TL1 do GP da China de Fórmula 1, realizado na madrugada desta quinta para sexta-feira.

Com pouco menos de 15 minutos restantes até o fim da sessão, o argentino da Alpine entrou nos boxes, mas teve um problema no carro e ficou parado na faixa de rolamento antes de conseguir chegar ao box da sua equipe, localizado no fim do pitlane.

Após algum tempo parado, entendeu-se que Colapinto não conseguiria andar sozinho com o carro e os mecânicos da equipe entraram em ação, indo ao encontro do argentino para tirá-lo de lá e levá-lo ao box. Porém, enquanto eles corriam para ajudar o argentino, Franco conseguiu fazer o carro funcionar e os mecânicos precisaram dar meia volta e voltar (correndo mais uma vez) ao box da Alpine.

