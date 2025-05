Franco Colapinto, piloto da Alpine, pode ser punido por lance no fim do Treino Livre 3 do GP de Mônaco de Fórmula 1. Além dele, Carlos Sainz, da Williams, também terá que prestar esclarecimentos, mas por manobra no TL2, que aconteceu ontem.

Segundo informações do Centro de Corridas, o argentino será investigado por uma possível infração durante período de bandeira vermelha, acionada devido a batida de Lewis Hamilton no fim da sessão em Monte Carlo. O heptacampeão perdeu o controle do carro e colocou fim ao treino poucos minutos antes do fim programado.

Colapinto teria ultrapassado Lance Stroll na saída da chicane após o túnel, em um momento em que a bandeira vermelha já tinha sido acionada. O argentino chegou a dizer no rádio "ultrapassei Stroll pois ele está muito lento".

Além de Colapinto, Sainz também está sendo investigado por lance durante a bandeira vermelha no TL2, que aconteceu sexta. Vale lembrar que Oliver Bearman, da Haas, sofreu uma punição histórica de 10 posições no grid de largada por ter ultrapassado justamente o espanhol, também durante bandeira vermelha no segundo treino livre.

Atualização: Nem Colapinto nem Sainz foram punidos. No caso do argentino, comissários decidiram que o sistema ainda mostrava bandeira azul quando a ultrapassagem aconteceu. Com o espanhol, consideraram que o carro já estava muito perto quando a bandeira vermelha foi acionada.

LECLERC supera McLARENS e lidera SEXTA em MÔNACO! PIASTRI BATE, MAX 10º e BORTOLETO supera HULK!

Watch: SEXTA-LIVRE AO VIVO: Tudo sobre o dia de treinos da F1 em MÔNACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!