VÍDEO F1: Confira narração italiana da vitória de Antonelli em Monza
Jovem astro da Mercedes encerrou um jejum de 60 anos sem vitória de um piloto da casa do GP da Itália
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
A vitória de Kimi Antonelli em Monza encerrou o jejum de 60 anos sem a vitória de um piloto da casa no GP da Itália de Fórmula 1. As reações do público e da mídia italiana, especialmente de Carlo Vanzini, voz do Campeonato Mundial no país europeu, emocionaram o mundo da F1.
Vanzini começa a narração da última volta do piloto da Mercedes para a vitória citando os vencedores da casa do GP da Itália: Giuseppe Farina (1950), Alberto Ascari (1951 e 1952) e Ludovico Scarfiotti (1966) e, agora, Antonelli.
"Isto é história", começou a narração da vitória. "[Passa] pela [curva] Alboreto... Quatro venceram na Itália: Farina, Ascari duas vezes, Scarfiotti, e agora temos Kimi Antonelli! Kimi Antonelli, AKA [conhecido como] 12, vence o GP da Itália! É história!"
A voz italiana da F1 afirmou que, na última vitória da casa em Monza, sequer havia transmissão televisiva ao vivo da categoria máxima do automobilismo: "Não havia sequer transmissão ao vivo pela TV a última vez que um italiano vencia o nosso GP em nossa casa!"
O narrador também destacou que todos os torcedores em Monza, mesmo os tifosi (torcedores da Ferrari), aplaudiram de pé a vitória do jovem astro.
"Com um capacete tricolor, com a juventude na alma dos seus vinte anos recém-completados, com a beleza de uma Fórmula 1, dos tifosi vestidos de vermelho todos de pé para aplaudir. Atenção, a história é hoje! É um fenômeno, é Kimi Antonelli!"
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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