VÍDEO F1: Confira narração italiana da vitória de Antonelli em Monza

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Jovem astro da Mercedes encerrou um jejum de 60 anos sem vitória de um piloto da casa do GP da Itália

Redação Motorsport.com
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A vitória de Kimi Antonelli em Monza encerrou o jejum de 60 anos sem a vitória de um piloto da casa no GP da Itália de Fórmula 1. As reações do público e da mídia italiana, especialmente de Carlo Vanzini, voz do Campeonato Mundial no país europeu, emocionaram o mundo da F1.

O editor recomenda:

Vanzini começa a narração da última volta do piloto da Mercedes para a vitória citando os vencedores da casa do GP da Itália: Giuseppe Farina (1950), Alberto Ascari (1951 e 1952) e Ludovico Scarfiotti (1966) e, agora, Antonelli.

 

"Isto é história", começou a narração da vitória. "[Passa] pela [curva] Alboreto... Quatro venceram na Itália: Farina, Ascari duas vezes, Scarfiotti, e agora temos Kimi Antonelli! Kimi Antonelli, AKA [conhecido como] 12, vence o GP da Itália! É história!"

A voz italiana da F1 afirmou que, na última vitória da casa em Monza, sequer havia transmissão televisiva ao vivo da categoria máxima do automobilismo: "Não havia sequer transmissão ao vivo pela TV a última vez que um italiano vencia o nosso GP em nossa casa!"

O narrador também destacou que todos os torcedores em Monza, mesmo os tifosi (torcedores da Ferrari), aplaudiram de pé a vitória do jovem astro.

"Com um capacete tricolor, com a juventude na alma dos seus vinte anos recém-completados, com a beleza de uma Fórmula 1, dos tifosi vestidos de vermelho todos de pé para aplaudir. Atenção, a história é hoje! É um fenômeno, é Kimi Antonelli!"

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

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