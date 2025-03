Horas antes do primeiro treino livre para o GP da Austrália, marcando o início oficial da temporada 2025, a Fórmula 1 divulgou um novo trailer do filme F1, estrelado por Brad Pitt, que chegará às telonas do mundo todo no fim de junho.

O clipe de dois minutos e meio finalmente deu aos fãs uma ideia da premissa do filme, que se concentra em um ex-piloto de F1, Sonny Hayes, que faz um retorno surpresa ao grid vários anos depois de sofrer um terrível acidente. No entanto, fica óbvio no último teaser que, se fosse na vida real, haveria muito pouca chance de Hayes estar em um lugar na F1.

Javier Bardem, que interpreta o proprietário da equipe fictícia APXGP, descreve o personagem de Pitt como um "cara que vive em uma van" e um "viciado em jogos de azar". Hayes não está no tipo de forma de luta que se tornou obrigatória para os pilotos de F1 nos últimos anos, mesmo que tenha vencido as 24 Horas de Daytona pouco antes de ser recrutado pela APXGP.

Seu companheiro de equipe, o piloto novato Joshua Pearce, não é fã de Hayes: "Ele é velho, é um babaca", diz o ator Damson Idris. Há uma séria animosidade entre os dois, que se envolvem em vários acidentes durante a temporada - e também em alguns confrontos fora da pista.

Os trailers anteriores apresentavam clipes de pilotos reais de F1, incluindo uma foto de Carlos Sainz durante o grid de largada em Silverstone e uma colisão com a Alpine de Esteban Ocon. Embora ainda não se saiba o quanto os pilotos serão exibidos na versão final, o diretor Joseph Kosinski disse que todos os pilotos da vida real foram incrivelmente gentis.

"Todos eles são muito bonitos, charmosos... e são amigáveis. Você pode ver como todos eles chegaram onde estão", disse ele a um grupo seleto da mídia no início desta semana, incluindo o Motorsport.com. "Quando você diz que está fazendo um filme, há alguma relutância, mas quando [os pilotos] viram como estávamos determinados a torná-lo autêntico e representar seu esporte da melhor maneira possível, eles nos abraçaram".

Carros sendo filmados para o novo filme de F1 APEX, estrelado por Brad Pitt Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Trabalhar ao lado de Lewis e de todos os outros pilotos do grid e fazer com que eles mesmos atuassem no filme foi realmente notável. Esse filme não existiria de forma alguma sem eles".

Kosinski também abordou alguns dos desafios únicos apresentados pela filmagem em um ambiente de alta pressão.

"Não podíamos filmar na pista sem que a corrida estivesse acontecendo, então tínhamos que encontrar intervalos de tempo de 10 ou 15 minutos entre os treinos e a classificação para que Brad e Damson estivessem prontos e os carros aquecidos com pneus quentes, prontos para entrar em ação", explicou. "Assim que o treino terminava, as câmeras já estavam rodando e eu tinha que filmar cenas nessas janelas muito curtas, intensas e de alta velocidade. Acho que o público nem percebeu que Brad Pitt estava no carro."

O diretor de Top Gun: Maverick disse que havia uma "qualidade elevada" em suas filmagens, que normalmente se estenderiam por vários dias, em vez de janelas de 15 minutos.

"Também estávamos filmando cenas dramáticas no grid antes das corridas", lembrou ele. "Portanto, era uma maneira muito especial de trabalhar. Era como uma peça de teatro ao vivo, mas na frente de milhares de pessoas, filmando a 180 milhas por hora."

O filme F1 chega às telonas em junho.

