VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

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Britânico da Mercedes deixou a corrida em Spa ainda na primeira volta

Olivia Nogueira Filip Cleeren
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: John Thys / AFP via Getty Images

George Russell passou por um dos fins de semana mais frustrantes de sua carreira no GP da Bélgica de Fórmula 1. Para ele, a prova acabou ainda na primeira volta após ter problemas na bateria e ser tocado por Lewis Hamilton, abandonando a prova. O britânico saiu do carro visivelmente frustrado e uma mensagem de rádio não televisionada demonstra o real 'estado de espiríto' do agora terceiro colocado no campeonato. 

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"Estou fora. Que porra aconteceu com o estado da bateria na reta? Eu não tinha porra de bateria nenhuma na reta! Pessoal, inaceitável. Todo este fim de semana é inaceitável para caralho", desabafou pelo rádio. 

A mensagem não foi exibida durante a transmissão, mas pode ser recuperada após a corrida. 

 

Russell havia largado na terceira colocação, mas foi 'engolido' pelo pelotão na subida da Raidillon até a Les Combes, a curva 5. Após ser facilmente ultrapassado por Charles Leclerc, virou 'presa' também de Hamilton, que mergulhou por dentro da curva, à direita. O heptacampeão então saiu de frente e tocou na traseira direita de Russell, jogando o mercedista na caixa de brita. 

"Fiz uma boa largada. Fiz uma ótima primeira curva e estava colado logo atrás de  [Max] Verstappen, mas, por algum motivo, a bateria decidiu não recarregar na curva 1", explicou Russell à mídia.

"A bateria não carregou e saí da primeira curva [com carga] 35% abaixo. E, como ela não carregou, também tive um problema de boost. O turbo não se ajustou, então fiquei sem potência. Cheguei ao topo da Eau Rouge com 0% na bateria. Francamente, foi perigoso. Fui engolido por três carros. Eu nem deveria estar naquela posição e é por isso que estou mais irritado", adicionou. 

Questionado pelo Motorsport.com sobre como está lidando com seu mais recente revés após uma campanha de 2026 cheia de altos e baixos, respondeu: "Agora estou anestesiado em relação à decepção. Quando isso acontece com tanta frequência, você simplesmente se acostuma". 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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