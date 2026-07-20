VÍDEO F1: "É inaceitável para c***lho", desabafa Russell em rádio omitido após lance com Hamilton

George Russell passou por um dos fins de semana mais frustrantes de sua carreira no GP da Bélgica de Fórmula 1. Para ele, a prova acabou ainda na primeira volta após ter problemas na bateria e ser tocado por Lewis Hamilton, abandonando a prova. O britânico saiu do carro visivelmente frustrado e uma mensagem de rádio não televisionada demonstra o real 'estado de espiríto' do agora terceiro colocado no campeonato.

"Estou fora. Que porra aconteceu com o estado da bateria na reta? Eu não tinha porra de bateria nenhuma na reta! Pessoal, inaceitável. Todo este fim de semana é inaceitável para caralho", desabafou pelo rádio.

A mensagem não foi exibida durante a transmissão, mas pode ser recuperada após a corrida.

Russell havia largado na terceira colocação, mas foi 'engolido' pelo pelotão na subida da Raidillon até a Les Combes, a curva 5. Após ser facilmente ultrapassado por Charles Leclerc, virou 'presa' também de Hamilton, que mergulhou por dentro da curva, à direita. O heptacampeão então saiu de frente e tocou na traseira direita de Russell, jogando o mercedista na caixa de brita.

"Fiz uma boa largada. Fiz uma ótima primeira curva e estava colado logo atrás de [Max] Verstappen, mas, por algum motivo, a bateria decidiu não recarregar na curva 1", explicou Russell à mídia.

"A bateria não carregou e saí da primeira curva [com carga] 35% abaixo. E, como ela não carregou, também tive um problema de boost. O turbo não se ajustou, então fiquei sem potência. Cheguei ao topo da Eau Rouge com 0% na bateria. Francamente, foi perigoso. Fui engolido por três carros. Eu nem deveria estar naquela posição e é por isso que estou mais irritado", adicionou.

Questionado pelo Motorsport.com sobre como está lidando com seu mais recente revés após uma campanha de 2026 cheia de altos e baixos, respondeu: "Agora estou anestesiado em relação à decepção. Quando isso acontece com tanta frequência, você simplesmente se acostuma".

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