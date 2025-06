O quinto chassi do TG184, o último pilotado por Ayrton Senna em sua breve passagem pela Toleman, sua equipe de estreia na Fórmula 1 em 1984, voltou às pistas depois de 30 anos escondido em uma oficina na Argentina.

O monoposto da despedida do tricampeão de sua equipe de estreia correu pela última vez no GP de Portugal de 1984, e agora pôde voltar ao asfalto no Autódromo de Buenos Aires, em um evento privado, como revelado por Carlos Cristófalo, da edição argentina do Motor1, portal automotivo do grupo Motorsport Network.

O monoposto do ano de estreia do icônico piloto na F1 esteve em uma exposição privada onde o carro foi pilotado por vários pilotos. Veja imagens do TG184 na pista:

Outros chassis foram responsáveis por três pódios (incluindo um segundo lugar em Mônaco) em 1984, a única temporada que o brasileiro esteve na Toleman. O chassi 5 foi a despedida de Senna antes de sua mudança para a também britânica Lotus.

O TG184 foi encontrado, inicialmente, em uma concessionária especializada em carros de corrida históricos de Miami, nos Estados Unidos, em 1994. Um colecionador argentino, que já estava negociando a compra e a importação para Argentina, fechou a compra um dia após o acidente que vitimou Senna, no 1º de maio.

Apesar da exposição, o monoposto não funcionava, já que faltava a maioria dos componentes mecânicos. Depois disso, passou 30 anos nas oficinas da Zackspeed, em Buenos Aires. A empresa, liderada por Gustavo Granelli, é especializada na restauração e manutenção de modelos clássicos da Mercedes-Benz.

Segundo o Motor1 argentino, Granelli e sua equipe enfrentaram uma tarefa árdua: colocar o Toleman de Senna de volta às pistas, mesmo sem peças. Desenvolveram quase todos os componentes à mão e fabricaram seu próprio sistema elétrico para revitalizar o Hart 415T, motor turbo de quatro cilindros capaz de gerar até 600 cv.

Ayrton Senna, Toleman TG184 Hart. Foto de: LAT Photographic

Mesmo parado durante esse período, o Toleman TG184 Chassis 5 desempenhou um papel fundamental na documentação da história de Ayrton: sob um acordo de confidencialidade, o carro foi usado pela Netflix para criar as réplicas usadas na série "Senna", produzidas pela Crespi Concepts.

Este modelo não foi usado apenas para montar a cópia do TG184 que os Crespi fabricaram em Balcarce. Também foi usado como "material de referência" para ver quantas soluções técnicas escondidas sob a carenagem foram aplicadas na F1 naquela época.

"O Toleman que Zackspeed possui e o McLaren que está no Museu Fangio são os únicos dois carros de Fórmula 1 pilotados por Senna que tínhamos à disposição para recriar todos os carros que precisávamos para a Netflix", reconheceu Luciano Crespi, diretor da Crespi Concepts, consultor técnico da Netflix e dublê da série nas cenas de corrida. "É por isso que estou muito feliz que o Toleman original esteja de volta às pistas ".

Os testes foram realizados no "El Kilómetro", a longa reta mais distante dos boxes de Gálvez, e o carro foi pilotado por pilotos como Gustavo Granelli e Francisco "Paquito" Mayorga. A modelo Carola del Bianco, esposa de "Paquito", foi a responsável por divulgar a notícia, até então mantida em segredo, publicando fotos para seus mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

