A Fórmula 1 e a Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, um dos jogos mais jogados do mundo, firmaram uma nova parceria para lançarem itens cosméticos das equipes dentro do popular game. Veja o vídeo!

O ‘F1 Cosmetic Team Set’ será lançado no jogo na quinta-feira (20), antes do GP de Las Vegas, e incluirá Trajes, Planadores e Picaretas personalizados com a marca de todas as 10 equipes da atual temporada da F1.

Os Trajes e itens cosméticos são inspirados nas equipes atuais da F1, e os jogadores também poderão obter o ‘Back Bling’ (item estético que fica nas costas do personagem) com a marca da F1, além de um ‘Emote’ para celebrar as 'Vitórias Royale'.

Fortnite é um jogo multiplayer online, mais conhecido por seu modo Battle Royale, onde até 100 jogadores competem para ser a última pessoa (ou equipe) a permanecer em uma área que vai diminuindo gradualmente com o tempo.

Seu estilo de jogo e arte colorida atraem uma ampla faixa etária e, com jogadores em PC, console e mobile podendo jogar juntos entre dispositivos, o jogo se tornou um fenômeno da cultura pop e um ponto de encontro social para públicos ao redor do mundo.

Emily Prazer, Diretora Comercial da F1, disse: “Esta colaboração inovadora com o Fortnite é mais uma maneira da Fórmula 1 se conectar com os fãs e aparecer em lugares onde você não esperaria. Somos obcecados em encontrar formas novas e empolgantes de engajar nosso público, fazendo com que nosso esporte esteja ao lado de outras paixões e interesses deles".

“Nos últimos anos, o Fortnite colaborou com algumas das maiores marcas, celebridades esportivas e séries de TV do mundo, então estamos entusiasmados que esta nova integração permitirá que os jogadores interajam com nossa categoria durante os 365 dias do ano e aprofundem seu amor pelo esporte".

