VÍDEO F1: Ferrari dá primeiras voltas com carro de 2026 em Fiorano

Poucos minutos depois de lançar a pintura de 2026, a Ferrari já colocou seu carro pela primeira vez na pista para fazer o shakedown antes da primeira semana de testes da Fórmula 1 em Barcelona a portas fechadas.

A equipe toda está em Fiorano, onde aconteceu o breve lançamento da pintura que Charles Leclerc e Lewis Hamilton usarão nesta temporada. Neste mesmo local, o carro foi tirado da garagem para dar as suas primeiras voltinhas.

Os dois pilotos da Scuderia estão na sede na Itália, e podem andar até 15 km neste primeiro dia de filmagens com o novo monoposto. A próxima sessão, como previsto pelo regulamento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o carro poderá cumprir 200 km.

Vale lembrar que a Ferrari deve ir a Barcelona na próxima semana, quando as equipes terão cinco dias para escolher apenas três e colocar seus carros na pista para colher dados importantes. Nesta temporada, a mudança de regulamento trará novos desafios para as montadoras, principalmente se tratando dos motores.

A Ferrari produz os próprios motores e é fornecedora de unidades de potência da Cadillac e da Haas nesta temporada.

