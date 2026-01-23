VÍDEO F1: Ferrari dá primeiras voltas com carro de 2026 em Fiorano
Hamilton e Leclerc estão na sede da equipe para o evento
Foto de: Ferrari
Poucos minutos depois de lançar a pintura de 2026, a Ferrari já colocou seu carro pela primeira vez na pista para fazer o shakedown antes da primeira semana de testes da Fórmula 1 em Barcelona a portas fechadas.
A equipe toda está em Fiorano, onde aconteceu o breve lançamento da pintura que Charles Leclerc e Lewis Hamilton usarão nesta temporada. Neste mesmo local, o carro foi tirado da garagem para dar as suas primeiras voltinhas.
Os dois pilotos da Scuderia estão na sede na Itália, e podem andar até 15 km neste primeiro dia de filmagens com o novo monoposto. A próxima sessão, como previsto pelo regulamento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o carro poderá cumprir 200 km.
Vale lembrar que a Ferrari deve ir a Barcelona na próxima semana, quando as equipes terão cinco dias para escolher apenas três e colocar seus carros na pista para colher dados importantes. Nesta temporada, a mudança de regulamento trará novos desafios para as montadoras, principalmente se tratando dos motores.
A Ferrari produz os próprios motores e é fornecedora de unidades de potência da Cadillac e da Haas nesta temporada.
