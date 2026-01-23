Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1 Lançamento da Ferrari

VÍDEO F1: Ferrari dá primeiras voltas com carro de 2026 em Fiorano

Hamilton e Leclerc estão na sede da equipe para o evento

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Ferrari SF-26 livery

Foto de: Ferrari

Poucos minutos depois de lançar a pintura de 2026, a Ferrari já colocou seu carro pela primeira vez na pista para fazer o shakedown antes da primeira semana de testes da Fórmula 1 em Barcelona a portas fechadas.

Leia também:

A equipe toda está em Fiorano, onde aconteceu o breve lançamento da pintura que Charles Leclerc e Lewis Hamilton usarão nesta temporada. Neste mesmo local, o carro foi tirado da garagem para dar as suas primeiras voltinhas.

Os dois pilotos da Scuderia estão na sede na Itália, e podem andar até 15 km neste primeiro dia de filmagens com o novo monoposto. A próxima sessão, como previsto pelo regulamento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o carro poderá cumprir 200 km.

Vale lembrar que a Ferrari deve ir a Barcelona na próxima semana, quando as equipes terão cinco dias para escolher apenas três e colocar seus carros na pista para colher dados importantes. Nesta temporada, a mudança de regulamento trará novos desafios para as montadoras, principalmente se tratando dos motores.

A Ferrari produz os próprios motores e é fornecedora de unidades de potência da Cadillac e da Haas nesta temporada.

 

VÍDEO F1: Carro da Ferrari dá vislumbre de como funcionará a aerodinâmica ativa

Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Carro da Ferrari dá vislumbre de como funcionará a aerodinâmica ativa

VÍDEO F1 - Ferrari de Hamilton para na pista: problemas ou foi tudo planejado?

Fórmula 1

Lançamento da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
VÍDEO F1 - Ferrari de Hamilton para na pista: problemas ou foi tudo planejado?

F1: McLaren não planeja ter atualizações antes do GP da Austrália

Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren não planeja ter atualizações antes do GP da Austrália

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona