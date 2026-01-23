Calma, coração! Logo depois de lançar a pintura que usará em 2026 na Fórmula 1, a Ferrari colocou seu carro pela primeira vez na pista em Fiorano, com Lewis Hamilton no volante.

Neste primeiro dia de shakedown, o carro pode completar apenas 15 km no total, o que dá cerca de quatro a cinco voltas na pista de Fiorano. Esse é o limite permitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), antes dos pilotos poderem completar 200 km de filmagem e testes privados.

Uma imagem tomou as redes sociais nesta manhã: o carro pilotado por Hamilton parou no meio da pista, com os mecânicos entrando para retirá-lo do traçado. Foi então que os rumores surgiram de que o monoposto poderia ter quebrado.

Porém, segundo informações da Sky Sports Itália e de Lawrence Barreto, do site oficial da F1, que estão presentes no evento, tudo foi calculado e, na verdade, o carro só foi parado porque o heptacampeão completou os 15 km permitidos pelo regulamento, sendo assim, não poderia dar mais nenhuma volta.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!