VÍDEO F1 - Ferrari de Hamilton para na pista: problemas ou foi tudo planejado?
Questões de possível entrave no projeto surgiram nas redes sociais depois de uma filmagem do monoposto começar a circular
Foto de: Federico Basile | AG Photo
Calma, coração! Logo depois de lançar a pintura que usará em 2026 na Fórmula 1, a Ferrari colocou seu carro pela primeira vez na pista em Fiorano, com Lewis Hamilton no volante.
Neste primeiro dia de shakedown, o carro pode completar apenas 15 km no total, o que dá cerca de quatro a cinco voltas na pista de Fiorano. Esse é o limite permitido pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), antes dos pilotos poderem completar 200 km de filmagem e testes privados.
Uma imagem tomou as redes sociais nesta manhã: o carro pilotado por Hamilton parou no meio da pista, com os mecânicos entrando para retirá-lo do traçado. Foi então que os rumores surgiram de que o monoposto poderia ter quebrado.
Porém, segundo informações da Sky Sports Itália e de Lawrence Barreto, do site oficial da F1, que estão presentes no evento, tudo foi calculado e, na verdade, o carro só foi parado porque o heptacampeão completou os 15 km permitidos pelo regulamento, sendo assim, não poderia dar mais nenhuma volta.
