VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos

Morreu nesta quinta-feira (10) o jornalista esportivo Claudio Carsughi, aos 93 anos. Acompanhando a Fórmula 1 desde 1950, o ítalo-brasileiro viu todas as temporadas da história da categoria, incluindo os títulos brasileiros. Primeiro campeão mundial pelo Brasil, Emerson Fittipaldi utilizou as redes sociais para homenagear Carsughi.

"Hoje, o esporte brasileiro perdeu um grande jornalista. Um jornalista icônico, o grande Claudio Carsughi. Eu conheci o Claudio Carsughi quando era ainda moleque e ele, apaixonado por esporte, apaixonado pelo automobilismo, foi uma grande perda para todos nós", começa o tricampeão em vídeo publicado no Instagram.

"O Claudio, todos nós lembramos daquela voz especial, aquela opinião forte que ele sempre teve e que todos gostavam de ouvir. Ele era muito amigo do Barão, do meu pai, então muitas vezes faziam dupla nas transmissões. Vai fazer muita faltapara o esporte brasileiro. Que Deus abençoe a família do Claudio e que o Claudio esteja sendo recebido pelo nosso querido Pai, lá no céu. Que descanse em paz. Nós amamos muito o Claudio, todos nós do esporte. Deus abençoe", concluiu.

Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Carsughi migrou para o Brasil com a família em 1946, temendo mais uma guerra. Ele cursou engenharia civil na USP, porém, desde os 13 anos trabalhava com jornalismo, contribuindo com o jornal italiano Corriere Dello Sport. Em 1950, começou "oficialmente" na profissão escrevendo sobre a Copa do Mundo.

Em 1957, após passagem pela Rádio Cultura de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi contratado pela Rádio Panamericana, em São Paulo, a qual, posteriormente, se transformou na Rádio Jovem Pan. Lá, trabalhou com Wilson Fittipaldi, o Barão, radialista, locutor e pai de Emerson e Wilsinho Fittipaldi.

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