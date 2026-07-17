VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira
Francês da Alpine perdeu o controle do carro na curva 13 e acertou a asa traseira com tudo no muro de proteção
Pierre Gasly deu um susto nos fãs ao bater forte na curva 13 do circuito de Spa Francorchamps durante o segundo treino livre desta sexta-feira de Fórmula 1 na Bélgica.
Restavam 15 minutos para o fim da sessão quando o piloto francês perdeu o controle do na curva Fagnes (curva 13), saiu de frente, acertou um pedaço do muro de proteção com a parte de trás do carro, rodou na pista, e por fim, acertou em cheio o muro de proteção com a asa traseira.
Imediatamente após a colisão, o representante da Alpine informou no rádio que estava bem. Posteriormente, Pierre foi levado ao centro médico para algumas verificações, mas retornou noralmente aos boxes.
Por conta do carro parado na pista e todos os detritos deixados no traçado, a bandeira vermelha entrou em cena e os pilotos tiveram apenas três minutos para dar as últimas voltas.
No momento da batida, Gasly era apenas o 18º colocado em um treino que contou com a liderança de Andrea Kimi Antonelli, seguido por Lando Norris e Max Verstappen. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 13º.
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