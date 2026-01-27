Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

VÍDEO F1: Hadjar bate em minutos finais de segundo dia em Barcelona

Hamilton completou 44 voltas pela Ferrari, até o momento, sem problemas

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

O período da tarde em Barcelona teve apenas Lewis Hamilton e Isack Hadjar na pista, pela Ferrari e Red Bull, respectivamente. As duas equipes foram as únicas a colocarem seus carros de Fórmula 1 no traçado para o teste de pré-temporada a portas fechadas nesta terça-feira (27).

Leia também:

Pela manhã, o treino foi impactado pela chuva e uma bandeira vermelha causada por Max Verstappen, que escapou da pista em sua primeira volta. Após o período de almoço, Hadjar e Hamilton assumiram o volante, também com o traçado molhado.

Segundo informações do SoyMotor, que está ao redor do circuito, os dois deram cerca de 44 a 45 voltas. Vale ressaltar que os tempos e quantidade de voltas não são oficiais, uma vez que a mídia não tem acesso aos dados oficiais.

Hamilton escapou levemente, passando pela brita em uma de suas voltas, mas retornou ao traçado sem grandes problemas no carro.

 

Uma segunda bandeira vermelha foi acionada no dia por Hadjar, que bateu na saída da curva 14. O carro da Red Bull foi recolhido e levado de volta para a garagem e a equipe ainda não comentou qual teria sido o problema. O incidente aconteceu nos últimos 20 minutos da sessão.

Segundo informações da Sky Sports, o piloto quebrou a asa traseira e a suspensão do RB22 com o impacto.

Vale lembrar que esta terça-feira (27) foi a segunda oportunidade do franco-argelino com o carro da Red Bull. Hadjar será companheiro de Verstappen na temporada de 2026 e andou pela primeira vez com RB22 na última segunda-feira (27), dando 107 voltas.

 
 

