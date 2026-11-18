VÍDEO F1 - Hamilton admite ansiedade por lançamento de GTA VI: "Vou voltar cedo pro hotel"
Piloto deixou claro que irá usar a noite de quinta-feira para aproveitar o novo jogo
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Grande parte do público fã de videogame está ansioso para poder jogar o mais novo lançamento de GTA - Grand Theft Auto VI. Inclusive, Lewis Hamilton confessou recentemente seus planos para o GP de Las Vegas de Fórmula 1.
Durante um evento de promoção com a Ferrari em Las Vegas, o heptacampeão deixou claro que seu foco ficará dividido na noite de quinta-feira, após o atendimento à mídia. Vale lembrar que as sessões na 'Cidade das Luzes' acontecem no período da noite, para destacar o show de luzes.
Hamilton deixou claro que fará todo o possível para sair do paddock rápido para poder jogar a nova versão do GTA.
"Tem um novo jogo que será lançado daqui a dois dias [19]. Então, na noite de quinta-feira eu vou voltar cedo para o hotel e jogarei".
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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