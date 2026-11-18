Grande parte do público fã de videogame está ansioso para poder jogar o mais novo lançamento de GTA - Grand Theft Auto VI. Inclusive, Lewis Hamilton confessou recentemente seus planos para o GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Durante um evento de promoção com a Ferrari em Las Vegas, o heptacampeão deixou claro que seu foco ficará dividido na noite de quinta-feira, após o atendimento à mídia. Vale lembrar que as sessões na 'Cidade das Luzes' acontecem no período da noite, para destacar o show de luzes.

Hamilton deixou claro que fará todo o possível para sair do paddock rápido para poder jogar a nova versão do GTA.

"Tem um novo jogo que será lançado daqui a dois dias [19]. Então, na noite de quinta-feira eu vou voltar cedo para o hotel e jogarei".

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