VÍDEO F1: Hamilton atropela marmota no GP do Canadá

Lewis Hamilton terminou em sexto lugar no GP do Canadá de Fórmula 1, mas sua corrida foi marcada por uma fatalidade: o heptacampeão atropelou uma marmota, o que fez o carro da Ferrari perder desempenho e "pontos de downforce" durante a sessão em Montreal. Confira o vídeo do incidente:

Depois da corrida, o britânico lamentou o atropelamento: "Com certeza, digo isso porque até então eu estava me sentindo bem. Tive uma boa largada, mantive minha posição, estava acompanhando o pelotão e gerenciando bem os pneus, então eu estava otimista. Mas aí... eu não vi acontecer, mas ouvi que atropelei uma marmota. Isso é devastador. Eu amo animais, então fiquei muito triste. É horrível. Nunca tinha acontecido isso comigo aqui".

"A parte direita do assoalho ficou com um buraco, todas as aletas se foram... Depois disso, tivemos um problema de freio na metade da corrida. E também ficamos tempo demais na pista antes do primeiro pit stop, voltamos atrás de tráfego e foi de uma coisa ruim para outra".

'Por isso, sou grato só por ter conseguido terminar [a corrida], especialmente com o problema nos freios. Esses pontos foram importantes. A gente realmente precisa de uma atualização — há muita coisa que precisa mudar se quisermos competir na frente".

Já o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, comentou o ocorrido em um tom irônico, comentando que a Scuderia vai enviar flores para a marmota.

"É verdade que tivemos um pequeno ‘beijo’ com a marmota. Foi na volta 8 ou 9, no começo do primeiro stint. E danificamos toda a parte dianteira do assoalho. Isso representa algo em torno de 20 pontos de downforce. Felizmente, não tivemos uma grande mudança no equilíbrio do carro, mas perdemos bastante desempenho. Vamos mandar flores para a marmota".

