Os contratos dos pilotos na Fórmula 1 têm sido assunto recorrente nas últimas semanas, com a Mercedes no centro das atenções. Tanto George Russell quanto Kimi Antonelli têm acordo com a equipe alemã somente até o fim deste ano e, no meio da temporada, a ansiedade com a renovação (que ainda não chegou) fica ainda maior.

Porém, no dia de mídia do GP da Bélgica, Antonelli acabou recebendo uma 'ajuda inesperada' com a questão. Lewis Hamilton, antecessor do jovem italiano na Mercedes, estava na mesma sessão de entrevistas e brincou sobre o assunto: "Posso te ajudar com o contrato. Eu sei como trabalhar com o Toto [Wolff], não se preocupe", disse rindo.

As preocupações em torno dos contratos de Russell e Antonelli cresceram após as especulações de que Max Verstappen poderia sair da Red Bull no ano que vem e se juntar a Mercedes, o que significaria que um dos dois atuais pilotos teria que se despedir. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o holandês, que tem acordo com o time austríaco até 2028, disse que "a vida é imprevisível" e que não há nenhuma certeza sobre deixar a Red Bull.

Enquanto isso, em entrevista à emissora austríaca ORF, Toto Wolff falou que "a direção que estamos tomando é continuar com George e Kimi. Essa é a prioridade número um. Todos estão atualizados sobre a situação".

