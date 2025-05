VÍDEO F1: Hamilton dá pancada durante TL3 em Mônaco

Na manhã deste sábado (24), os pilotos da Fórmula 1 voltaram ao traçado de Mônaco para o último treino livre antes da classificação. A sessão aconteceu sem grandes sustos, apenas alguns incômodos entre os pilotos por conta da pista muito estreita.

O momento mais chamativo aconteceu com Lewis Hamilton, no último minuto da sessão. O piloto da Ferrari estava dando sua última volta, tentando melhorar o tempo em relação ao restante do pelotão, quando acabou acertando a grade de proteção.

Acontece que o britânico acabou perdendo a traseira do carro, escorregando por alguns metros antes de conseguir parar. O incidente acionou a bandeira vermelha na sessão e colocou fim os treinos no Principado.

O heptacampeão bateu na Massenet, próximo ao Cassino de Mônaco.

