A Ferrari realizou uma apresentação da equipe de Fórmula 1 em Milão, na Itália, para os fãs apaixonados e claro que Lewis Hamilton e Charles Leclerc deram algumas voltas com carros de outros anos da Scuderia para dar aquele gostinho.

Porém, foi um momento inesperado que acabou circulando as redes sociais. O heptacampeão estava pronto para apresentar um atestado, isso porque ele quase caiu ao sair do carro e subir no pneu do mesmo.

Leclerc foi o primeiro a dar algumas voltas com o SF90, modelo que foi usado na temporada de 2019.

"É uma ótima sensação estar aqui. Este será meu sétimo ano em vermelho, e como eu sempre digo, parece ser sempre a primeira vez. Vocês são especiais, os melhores", disse o monegasco.

Na sequência, Hamilton assumiu o SF-21, que foi usado em 2021. O piloto fez algumas brincadeiras com os tifosis e deu alguns 'zerinhos', arrancando gritos do público.

Foi ao subir no carro, para cumprimentar os fãs, que Hamilton quase levou um tombo, isso porque o piloto pisou na roda, que acabou rodando. Felizmente, ele não se machucou.

