VÍDEO F1: Hamilton faz drift com Kim Kardashian no Japão e alimenta rumores de namoro
Piloto e empresária teriam começado a sair no fim de 2025
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
O fim de semana no Japão para Lewis Hamilton não foi agitado apenas por conta da Fórmula 1 e dos problemas com a Ferrari. Na verdade, foram dias que o piloto aproveitou para passear e adicionar um pouco mais de adrenalina fazendo drift pelas ruas de Tóquio.
O heptacampeão foi visto passeando pela cidade no início da semana de corrida, ao lado de Kim Kardashian e os filhos da empresária - Saint, de 10 anos, Chicago, de oito, e Psalm, de seis.
Vale lembrar que Hamilton e Kardashian estariam namorando desde o fim de 2025. A socialite esteve presente no GP de Las Vegas no último ano, mas os dois mantiveram as coisas muito discretas.
No Japão, neste ano, o piloto e Kim aproveitaram para gravar um vídeo de Lewis levando uma Ferrari F40 para fazer drift. No vídeo compartilhado nas redes sociais, a empresária aparece no banco do passageiro.
Kardashian finaliza o registro falando que a experiência foi "insana".
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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