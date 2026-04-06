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VÍDEO F1: Hamilton faz drift com Kim Kardashian no Japão e alimenta rumores de namoro

Piloto e empresária teriam começado a sair no fim de 2025

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

O fim de semana no Japão para Lewis Hamilton não foi agitado apenas por conta da Fórmula 1 e dos problemas com a Ferrari. Na verdade, foram dias que o piloto aproveitou para passear e adicionar um pouco mais de adrenalina fazendo drift pelas ruas de Tóquio.

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O heptacampeão foi visto passeando pela cidade no início da semana de corrida, ao lado de Kim Kardashian e os filhos da empresária - Saint, de 10 anos, Chicago, de oito, e Psalm, de seis.

Vale lembrar que Hamilton e Kardashian estariam namorando desde o fim de 2025. A socialite esteve presente no GP de Las Vegas no último ano, mas os dois mantiveram as coisas muito discretas.

No Japão, neste ano, o piloto e Kim aproveitaram para gravar um vídeo de Lewis levando uma Ferrari F40 para fazer drift. No vídeo compartilhado nas redes sociais, a empresária aparece no banco do passageiro.

Kardashian finaliza o registro falando que a experiência foi "insana".

 

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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