VÍDEO F1: Hamilton roda e bate no muro no TL3 de Abu Dhabi

Lewis Hamilton bateu na terceira sessão de treinos antes da classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1.

O heptacampeão perdeu o controle na curva 9, quando a traseira do carro perdeu tração. Ele rodou e bateu no muro. "Sim, alguma coisa entortou na frente e quebrou a traseira", explicou ele pelo rádio antes de sair do carro (sozinho) e recuperar partes da asa dianteira quebrada.

Os replays mostram que Hamilton estava correndo no ar sujo de um carro à sua frente e também mergulhou na zebra, o que fez com que o carro deslizasse.

Tanto Hamilton quanto seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, estavam entre os cinco primeiros na ocasião.

O ex-piloto de F1 e analista da Sky Sports, Anthony Davidson, deu mais informações sobre o acidente ao mostrar imagens em câmera lenta.

"Até onde posso ver, não há nada que esteja se deformando à direita, tudo parece bem", disse ele. "É claro que, quando ele bate no muro, o dano é causado na parte dianteira direita e eles não vão poder dizer agora. A investigação pós-sessão será muito mais difícil agora, porque tudo foi destruído na parte dianteira direita".

"As faíscas começam quando ele está na zebra, com uma pequena faísca sendo lançada, que é o primeiro sinal de que ele se aventurou na zebra e baixou a altura de rodagem do carro pouco antes de entrar na curva. Acho que a combinação dessa curva de alta velocidade com a turbulência do carro da frente, além do fato de o equilíbrio não estar muito bom, foi contra ele", explicou.

Hamilton está ansioso para deixar para trás os atuais carros com efeito de solo. Em 2026, haverá a introdução de uma nova onda de regulamentos no campeonato. Questionado antes do final da temporada sobre o que ele sentirá falta nos carros atuais, ele não titubeou: "Não há nada de que eu sinta falta nesses carros. É tão simples quanto isso. Eu não gostei".

