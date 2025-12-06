VÍDEO F1: Hamilton roda e bate no muro no TL3 de Abu Dhabi
Carro do heptacampeão deslizou na curva 9, causando primeira bandeira vermelha do fim de semana
Lewis Hamilton bateu na terceira sessão de treinos antes da classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1.
O heptacampeão perdeu o controle na curva 9, quando a traseira do carro perdeu tração. Ele rodou e bateu no muro. "Sim, alguma coisa entortou na frente e quebrou a traseira", explicou ele pelo rádio antes de sair do carro (sozinho) e recuperar partes da asa dianteira quebrada.
Os replays mostram que Hamilton estava correndo no ar sujo de um carro à sua frente e também mergulhou na zebra, o que fez com que o carro deslizasse.
Tanto Hamilton quanto seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, estavam entre os cinco primeiros na ocasião.
O ex-piloto de F1 e analista da Sky Sports, Anthony Davidson, deu mais informações sobre o acidente ao mostrar imagens em câmera lenta.
"Até onde posso ver, não há nada que esteja se deformando à direita, tudo parece bem", disse ele. "É claro que, quando ele bate no muro, o dano é causado na parte dianteira direita e eles não vão poder dizer agora. A investigação pós-sessão será muito mais difícil agora, porque tudo foi destruído na parte dianteira direita".
"As faíscas começam quando ele está na zebra, com uma pequena faísca sendo lançada, que é o primeiro sinal de que ele se aventurou na zebra e baixou a altura de rodagem do carro pouco antes de entrar na curva. Acho que a combinação dessa curva de alta velocidade com a turbulência do carro da frente, além do fato de o equilíbrio não estar muito bom, foi contra ele", explicou.
Hamilton está ansioso para deixar para trás os atuais carros com efeito de solo. Em 2026, haverá a introdução de uma nova onda de regulamentos no campeonato. Questionado antes do final da temporada sobre o que ele sentirá falta nos carros atuais, ele não titubeou: "Não há nada de que eu sinta falta nesses carros. É tão simples quanto isso. Eu não gostei".
