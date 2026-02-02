Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari contrata chefe de longa data da 'família' Red Bull; veja quem

Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Campeão de 2009 da F1, Button vira embaixador da Aston Martin

'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

Fórmula 1
Fórmula 1
'F1: O Filme' ganha Grammy 2026 com Chris Stapleton após três indicações

F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Ultrapassagens ainda parecem “difíceis” com carros de 2026, alerta Ocon
Fórmula 1

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Os dois foram vistos fazendo check-in no mesmo hotel luxuoso

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Desde que terminou seu relacionamento público com Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton enfrenta diversos rumores de affairs, mas nunca mais assumiu nenhuma namorada. Em 2025, o heptacampeão de Fórmula 1 foi visto em encontros e saídas com algumas famosas - Shakira e Sofia Vergara.

Leia também:

Agora, ele está sendo relacionado a um possível romance com a empresária Kim Kardashian. Segundo informações do Daily MailThe Sun, a socialite foi vista desembarcando no aeroporto de Oxford, na Inglaterra, e de lá partiu para um hotel luxuoso em Londres.

Os dois teriam ficado hospedados no Estelle Manor durante o sábado (31). Kardashian foi 'escoltada' por seguranças e dois carros que lhe aguardavam, cerca de uma hora depois de sua chegada, Hamilton foi visto entrando no hotel.

The Sun detalha que os dois teriam aproveitado de todo o luxo disponível no hotel - incluindo massagens e tratamentos de spa durante o dia. Eles ainda teriam jantado em clima de romance.

A estadia custa cerca de mil libras a noite (R$ 7 mil), no entanto, estima-se que os dois tenham desembolsado cerca de 120 mil libras, o que daria em torno de R$ 860 mil, por todo o luxo disponível no local.

Segundo fontes, os dois foram muito discretos e tinham seguranças o acompanhando a todo momento, inclusive ficando na frente da porta de seu quarto para que eles não fossem incomodados.

 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026
Mais de
Livia Veiga

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

F1: Quantas voltas cada equipe e motor deram ao longo dos testes em Barcelona?

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Quantas voltas cada equipe e motor deram ao longo dos testes em Barcelona?

F1: Hamilton quebra 'recorde' de Russell e 'lidera' último dia de testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Hamilton quebra 'recorde' de Russell e 'lidera' último dia de testes em Barcelona

Últimas notícias

VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari

Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com