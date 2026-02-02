VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses
Os dois foram vistos fazendo check-in no mesmo hotel luxuoso
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Ferrari
Desde que terminou seu relacionamento público com Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton enfrenta diversos rumores de affairs, mas nunca mais assumiu nenhuma namorada. Em 2025, o heptacampeão de Fórmula 1 foi visto em encontros e saídas com algumas famosas - Shakira e Sofia Vergara.
Agora, ele está sendo relacionado a um possível romance com a empresária Kim Kardashian. Segundo informações do Daily Mail e The Sun, a socialite foi vista desembarcando no aeroporto de Oxford, na Inglaterra, e de lá partiu para um hotel luxuoso em Londres.
Os dois teriam ficado hospedados no Estelle Manor durante o sábado (31). Kardashian foi 'escoltada' por seguranças e dois carros que lhe aguardavam, cerca de uma hora depois de sua chegada, Hamilton foi visto entrando no hotel.
O The Sun detalha que os dois teriam aproveitado de todo o luxo disponível no hotel - incluindo massagens e tratamentos de spa durante o dia. Eles ainda teriam jantado em clima de romance.
A estadia custa cerca de mil libras a noite (R$ 7 mil), no entanto, estima-se que os dois tenham desembolsado cerca de 120 mil libras, o que daria em torno de R$ 860 mil, por todo o luxo disponível no local.
Segundo fontes, os dois foram muito discretos e tinham seguranças o acompanhando a todo momento, inclusive ficando na frente da porta de seu quarto para que eles não fossem incomodados.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.