Desde que terminou seu relacionamento público com Nicole Scherzinger, Lewis Hamilton enfrenta diversos rumores de affairs, mas nunca mais assumiu nenhuma namorada. Em 2025, o heptacampeão de Fórmula 1 foi visto em encontros e saídas com algumas famosas - Shakira e Sofia Vergara.

Agora, ele está sendo relacionado a um possível romance com a empresária Kim Kardashian. Segundo informações do Daily Mail e The Sun, a socialite foi vista desembarcando no aeroporto de Oxford, na Inglaterra, e de lá partiu para um hotel luxuoso em Londres.

Os dois teriam ficado hospedados no Estelle Manor durante o sábado (31). Kardashian foi 'escoltada' por seguranças e dois carros que lhe aguardavam, cerca de uma hora depois de sua chegada, Hamilton foi visto entrando no hotel.

O The Sun detalha que os dois teriam aproveitado de todo o luxo disponível no hotel - incluindo massagens e tratamentos de spa durante o dia. Eles ainda teriam jantado em clima de romance.

A estadia custa cerca de mil libras a noite (R$ 7 mil), no entanto, estima-se que os dois tenham desembolsado cerca de 120 mil libras, o que daria em torno de R$ 860 mil, por todo o luxo disponível no local.

Segundo fontes, os dois foram muito discretos e tinham seguranças o acompanhando a todo momento, inclusive ficando na frente da porta de seu quarto para que eles não fossem incomodados.

