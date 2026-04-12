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VÍDEO F1: Hamilton vai a festival de música ao lado de Kim Kardashian

Piloto e empresária teriam começado a sair no fim de 2025

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Com a Fórmula 1 em pausa por causa do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, os pilotos têm aproveitado o intervalo de diferentes maneiras. Nesse fim de semana, Lewis Hamilton foi visto aproveitando o Coachella, festival de música na Califórnia, e ele não estava sozinho. 

Leia também:

O heptacampeão foi visto na noite deste sábado ao lado de Kim Kardashian, North West, filha da empresária de 12 anos, e Miles Chamley-Watson, esgrimista norte-americano. 

 

Vale lembrar que Hamilton e Kardashian estariam namorando desde o fim de 2025. A socialite esteve presente no GP de Las Vegas no último ano, mas os dois mantiveram as coisas muito discretas.

Esta ão é a primeira aparição pública dos dois juntos. No Japão, neste ano, o piloto e Kardashian aproveitaram para gravar um vídeo de Hamilton levando uma Ferrari F40 para fazer drift. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a empresária aparece no banco do passageiro.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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