VÍDEO F1: Hamilton 'voa' no TL1 de Mônaco; internet brinca

Lewis Hamilton fez o SF-25 da Ferrari 'voar' ao passar rápido na zebra da chicane da Piscina, no Treino Livre 1 do GP de Mônaco da Fórmula 1. Apesar da manobra, a sessão de abertura seguiu normalmente.

O heptacampeão da Fórmula 1 tentou desacelerar para entrar na chicane, mas não perdeu tanta velocidade e fez o carro da Ferrari 'decolar', ficando com as quatro rodas no ar por um breve período.

Com a 'decolagem', a internet entrou na zoeira e brincou com a manobra do piloto britânico da Scuderia, incluindo uma referência ao filme clássico da década de 1980 Curtindo a Vida Adoidado, nova companhia aérea e o futuro dos carros voadores.

