VÍDEO F1 - Hulkenberg 'se assusta' com voz de Mari Becker e brinca: “qual o nome do bar?”
Companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto 'entrou na zoeira' com a repórter da Band no dia de mídia de Zandvoort
No dia de mídia do GP da Holanda da Fórmula 1, Nico Hulkenberg 'se assustou' com a voz de Mariana Becker, que estava rouca, e brincou com a repórter brasileira da Band, perguntando o nome do bar que ela estava.
Depois da pausa de meio de temporada de 2025, os pilotos, equipes e repórteres rumaram para a pista de Zandvoort para a etapa holandesa da categoria máxima do automobilismo.
Ao 'chegar a vez' de perguntar para o companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto na Sauber, Mari teve uma pequena falha na voz, que fez Nico se preocupar com ela e perguntar sobre o que aconteceu, com a jornalista respondendo que não sabia.
Em tom de brincadeira, 'Hulk' perguntou se foi uma noite intensa e qual era o nome do bar para Mari, que respondeu rindo que "não lembrava", para logo em seguida que foi uma noite normal.
Na publicação das redes sociais da Band, a emissora também 'entrou na zoeira' e perguntou para Becker, que disse que o bar "se chama Paracetamol 400 mg, e depois que fechou, fui pro Dipirona 50 gotas".
Nos comentários, Mari também brincou: "A pessoa fica rouca e com dor de garganta e ozoto pensam o que? Gandaia. Tsc tsc tsc…".
A equipe Motorsport.com deseja melhoras para a repórter!
