VÍDEO: F1 lança vinheta de transmissões de 2021; veja

A Fórmula 1 lançou nesta quinta-feira (25) a vinheta oficial de abertura da temporada de 2021. Em vídeo divulgado nas redes sociais da categoria, com título "New 2021 Season, New Opening Titles" ('Nova Temporada de 2021, Novos Títulos de Abertura', em português), a F1 apresentou os 20 pilotos presentes no grid deste ano, começando por Nicholas Latifi.

A tradicional música de Brian Tyler segue sendo a trilha sonora da vinheta de abertura da categoria máxima do automobilismo.

A campanha de 2021, que contará com um calendário recorde de 23 corridas, começará nesse domingo, dia 28 de março, com o GP do Bahrein.

Há duas semanas, o circuito de Sakhir foi palco ainda dos testes de pré-temporada deste ano, que foi reduzido por um período de três dias como forma de diminuir os gastos devido à pandemia do coronavírus.

O Mototsport.com prepara uma cobertura especial do esporte a motor, com programas voltados à categoria no nosso canal do Youtube.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA AO VIVO: Veja ANÁLISE de RICO PENTEADO para ABERTURA DA F1 2021

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.