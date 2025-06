VÍDEO F1: Leclerc bate e causa interrupção do treino 1 no Canadá

Primeira sessão de pista do GP do Canadá de 2025, o treino livre 1 em Montreal começou movimentada. Logo no começo, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, rodou, mas na sequência Charles Leclerc realmente bateu no Circuito Gilles Villeneuve, causando a interrupção do TL1 com bandeira vermelha.

O piloto monegasco da Ferrari não conseguiu frear na curva 3, após ficar no lado sujo da pista, e seu pneu dianteiro esquerdo travou, fazendo com que o competidor batesse com cerca de 15min de treino na sessão prática inaugural da Fórmula 1 na Ilha de Notre-Dame. O Motorsport.com mostra o lance abaixo:

