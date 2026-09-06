VÍDEO F1: Leclerc bate em Monza e interrompe corrida; veja

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Monegasco perdeu controle do carro e bateu na curva Parabólica

Olivia Nogueira
Editado:
Charles Leclerc bate na Parabólica durante GP da Itália

Charles Leclerc bate na Parabólica durante GP da Itália

Foto de: Divulgacao

O GP da Itália de Fórmula 1 começou de forma dramática para a Ferrari. Após Lewis Hamilton e Charles Leclerc se encostarem ainda na primeira volta, com o heptacampeão perdendo posições importantes, o monegasco bateu sozinho. 

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O acidente aconteceu na terceira volta, na curva Parabólica. Leclerc perdeu controle do carro, saiu de traseira e bateu forte no muro. O safety car logo foi acionado, porém, segundos depois, a prova foi interrompida, sob bandeira vermelha. 

 

O piloto saiu do carro sozinho e aparentemente bem, mas foi levado para avaliação no centro médico. No momento da batida, George Russell liderava, seguido por Pierre Gasly e Max Verstappen

Após consulta médica, Leclerc foi liberado, sem fraturas. 

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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