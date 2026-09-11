VÍDEO F1: Lindblad bate em Madri e interrompe TL2

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Piloto da Racing Bulls foi o primeiro da F1 a se acidentar no Madring

Olivia Nogueira
Editado:

A Fórmula 1 chegou ao Madring, circuito inédito na categoria nas ruas da capital espanhola, para a 14ª etapa da temporada de 2026 e, nesta sexta-feira, dia de treinos livres, Arvid Lindblad foi o primeiro a bater na pista. 

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O cronômetro marcava pouco menos de trinta minutos para o fim do segundo treino livre quando o britânico da Racing Bulls perdeu o controle do carro, escapou de traseira e bateu na curva 13. 

 

Lindblad confirmou pelo rádio que estava bem, pedindo desculpas a equipe pelo incidente. A bandeira vermelha foi acionada e o treino foi interrompido para a retirada do carro, causando uma paralisação de cerca de 12 minutos.

Mais cedo, George Russell liderou o TL1, seguido por Kimi Antonelli e Charles Leclerc.  

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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