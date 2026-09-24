VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku
Apesar do severo impacto contra o muro no TL2, britânico da Racing Bulls deixou o carro andando e passa bem
Após um primeiro treino livre sem grandes incidentes, a edição de 2026 do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 registrou sua primeira bandeira vermelha no início do TL2. Arvid Lindblad, piloto da Racing Bulls, perdeu o controle na altura da curva 8, a estreita passagem do Castelo do circuito de rua de Baku.
Com cerca de 20 minutos de sessão, o britânico entrou rápido no trecho, tocou com as rodas direitas no muro interno da curva e perdeu o controle do carro, batendo mais uma vez na barreira, provocando severos danos à suspensão.
Logo após a colisão, Lindblad lamentou o erro via rádio com a equipe: "É, merda, eu bati. Sinto muito". Apesar da intensidade do impacto, o piloto deixou o habitáculo sozinho e sem dores aparentes.
A sessão permaneceu paralisada por aproximadamente dez minutos para a remoção do carro da Racing Bulls e a reparação das barreiras por parte dos fiscais de pista, sendo liberada para os 30 minutos finais de atividades.
Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Sábado
|08h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 1
|Quinta-feira
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 2
|Quinta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sexta-feira
|01h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 1
|Sexta-feira
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 2
|Sábado
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Quinta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sexta-feira
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Sábado
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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