VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Após um primeiro treino livre sem grandes incidentes, a edição de 2026 do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 registrou sua primeira bandeira vermelha no início do TL2. Arvid Lindblad, piloto da Racing Bulls, perdeu o controle na altura da curva 8, a estreita passagem do Castelo do circuito de rua de Baku.

Com cerca de 20 minutos de sessão, o britânico entrou rápido no trecho, tocou com as rodas direitas no muro interno da curva e perdeu o controle do carro, batendo mais uma vez na barreira, provocando severos danos à suspensão.

Logo após a colisão, Lindblad lamentou o erro via rádio com a equipe: "É, merda, eu bati. Sinto muito". Apesar da intensidade do impacto, o piloto deixou o habitáculo sozinho e sem dores aparentes.

A sessão permaneceu paralisada por aproximadamente dez minutos para a remoção do carro da Racing Bulls e a reparação das barreiras por parte dos fiscais de pista, sendo liberada para os 30 minutos finais de atividades.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 1 Quinta-feira 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 2 Quinta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sexta-feira 01h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 1 Sexta-feira 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 2 Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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