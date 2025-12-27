Todas as categorias

Fórmula 1

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

A gestação é a primeira do casal, mas Melissa já é mãe de três garotos de um relacionamento anterior

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Melissa Jimenez

Foto de: Kym Illman - Getty Images

Fernando Alonso segue dando o que falar mesmo nas férias da Fórmula 1! O piloto foi flagrado andando pelas ruas de Mônaco com um modelo da Mercedes raríssimo e, agora, 'desfilando' com a namorada. Mas o mais interessante? É que finalmente eles confirmaram que o bicampeão será o mais novo papai do grid.

Leia também:

Já havia rumores de que Alonso e Melissa Jimenez estavam esperando seu primeiro filho, mas, como sempre, os dois se mantiveram muito discretos sobre a situação. É importante mencionar que ambos mantêm o relacionamento fora dos holofotes.

A gestação é a primeira do casal que está junto desde 2023, mas Melissa Jimenez já é mãe de outros três garotos de um relacionamento anterior. Alonso, por sua vez, ainda não tinha nenhum herdeiro.

Fernando e Melissa não comentaram os rumores durante a temporada de F1, portanto não se sabe o sexo do bebê. Um amigo próximo ao casal confirmou a revista Hola que o nascimento deve acontecer em meados de março de 2026.

 

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

