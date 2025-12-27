VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
A gestação é a primeira do casal, mas Melissa já é mãe de três garotos de um relacionamento anterior
Foto de: Kym Illman - Getty Images
Fernando Alonso segue dando o que falar mesmo nas férias da Fórmula 1! O piloto foi flagrado andando pelas ruas de Mônaco com um modelo da Mercedes raríssimo e, agora, 'desfilando' com a namorada. Mas o mais interessante? É que finalmente eles confirmaram que o bicampeão será o mais novo papai do grid.
Já havia rumores de que Alonso e Melissa Jimenez estavam esperando seu primeiro filho, mas, como sempre, os dois se mantiveram muito discretos sobre a situação. É importante mencionar que ambos mantêm o relacionamento fora dos holofotes.
A gestação é a primeira do casal que está junto desde 2023, mas Melissa Jimenez já é mãe de outros três garotos de um relacionamento anterior. Alonso, por sua vez, ainda não tinha nenhum herdeiro.
Fernando e Melissa não comentaram os rumores durante a temporada de F1, portanto não se sabe o sexo do bebê. Um amigo próximo ao casal confirmou a revista Hola que o nascimento deve acontecer em meados de março de 2026.
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários