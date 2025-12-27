Fernando Alonso segue dando o que falar mesmo nas férias da Fórmula 1! O piloto foi flagrado andando pelas ruas de Mônaco com um modelo da Mercedes raríssimo e, agora, 'desfilando' com a namorada. Mas o mais interessante? É que finalmente eles confirmaram que o bicampeão será o mais novo papai do grid.

Já havia rumores de que Alonso e Melissa Jimenez estavam esperando seu primeiro filho, mas, como sempre, os dois se mantiveram muito discretos sobre a situação. É importante mencionar que ambos mantêm o relacionamento fora dos holofotes.

A gestação é a primeira do casal que está junto desde 2023, mas Melissa Jimenez já é mãe de outros três garotos de um relacionamento anterior. Alonso, por sua vez, ainda não tinha nenhum herdeiro.

Fernando e Melissa não comentaram os rumores durante a temporada de F1, portanto não se sabe o sexo do bebê. Um amigo próximo ao casal confirmou a revista Hola que o nascimento deve acontecer em meados de março de 2026.

