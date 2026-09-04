VÍDEO F1: Netflix lança trailer de novo documentário sobre Schumacher
"Schumacher '94 - O Nascimento de uma Lenda" estreia na plataforma de streaming em 2 de outubro
A Netflix lançou o trailer do seu próximo documentário sobre a Formula 1, Schumacher '94 - O Nascimento de uma Lenda, antes da estreia global da produção, em 2 de outubro.
O longa-metragem em língua alemã é focado no primeiro título do piloto germânico, em 1994, pela Benetton.
O trailer recém-lançado antecipa detalhes dos bastidores daquela temporada, na Michael Schumacher levantou sua primeira taça, e inclui insights de algumas das pessoas mais próximas do heptacampeão mundial.
Sua esposa, Corinna Schumacher, tem grande destaque no documentário. Ele também inclui entrevistas com o ex-chefe de equipe da Benetton Flavio Briatore, o ex-diretor executivo da F1 Bernie Ecclestone, o ex-empresário de Schumacher Willi Weber e o ex-piloto de F1 David Coulthard.
"1994 marca um ponto de virada na história da Formula 1: Michael Schumacher, de 25 anos, vence o primeiro GP da temporada, no Brasil, preparando o terreno para uma carreira sem precedentes", diz a sinopse do longa-metragem da Netflix. Veja o trailer:
Trailer legendado: https://www.facebook.com/watch/?v=1568782991661360
"O ano de 1994, que está entre as temporadas mais dramáticas e emocionantes da história da F1, contou com acontecimentos marcantes como o acidente fatal de Ayrton Senna, bem como acusações de manipulação e pilotagem injustas [contra Benetton e Schumacher]. Ao mesmo tempo, surgiu uma verdadeira 'Schumi Mania'."
"A esposa de Michael Schumacher, Corinna Schumacher, e outras pessoas próximas recordam como ele era naquela época. Elas se lembram de um competidor implacável e de um homem sensível e empático fora dos circuitos".
"Corinna Schumacher, que sempre foi seu apoio emocional, também oferece uma visão dos primórdios de uma extraordinária história de amor - uma que continua forte até hoje", finaliza a sinopse.
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