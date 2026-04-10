Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

MotoGP
Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora

Fórmula 1
F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora
Fórmula 1 GP do Bahrein

VÍDEO F1: Norris e Sainz disputam com karts históricos de Senna e Alonso

Pilotos usaram diversos modelos dos últimos 100 anos para definir o mais rápido

Lydia Mee
Editado:
Carlos Sainz Jr., McLaren, with Lando Norris, McLaren

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Lando Norris e Carlos Sainz já foram companheiros de equipe na McLaren no passado e seguem sendo muito amigos, apesar de rivais na Fórmula 1. Desta vez, os dois se juntaram para uma competição de kart.

Leia também:

Os ex-companheiros de equipe começaram o teste na pista com um clássico Twin Vill de 1959. Eles tiveram uma volta de aquecimento e, em seguida, uma volta rápida para registrar o tempo em cada kart.

Norris foi o primeiro a pilotar o modelo de 1959 e depois Sainz assumiu o volante.

"Foi um trabalhão para não cair", disse Norris após completar a volta rápida em exatamente um minuto. "Descobri que, no final, você tem que se inclinar. Você tem que fazer isso, senão vai cair do kart".

Sainz conquistou a vitória no primeiro confronto direto com um tempo de 59s62 no Twin Vill de 1959, antes de passarem para o HKS de 1968. Depois do primeiro kart, eles alternaram entre as diferentes décadas de karts.

O espanhol assumiu o volante do HKS de 1968 e conseguiu reduzir em quase seis segundos o tempo que havia feito com o kart de 1959.

"O motor é como um motor de verdade", disse Sainz com um grande sorriso no rosto. "Mas não tem freios. Tipo, zero. Tipo, eu quase voei do assento".

 

À medida que avançavam para a era dos karts da década de 1970, houve um claro avanço no desempenho e no conforto do piloto. Ao entrar no chassi DAP de 1979, que é uma réplica do kart pilotado pelo tricampeão Ayrton Senna, Norris registrou um tempo de volta de 51s68.

Eles continuaram percorrendo as diferentes épocas do karting, assumindo o volante de um Birel Parilla TT36 de 1989, um CRG Kalifornia de 1996, um raro CRG Millennium de 2000 e um Fernando Alonso-IAME X30 de 2010.

Por fim, os pilotos disputaram uma corrida frente a frente em seus karts de 2026, um modelo do LN Racing Kart e o CS55.

Sainz largou em primeiro e registrou um tempo impressionante de 41s40, mas foi Norris quem conquistou a vitória final com um tempo de 40s91.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 'economiza' R$ 78 milhões anuais com trabalho voluntário; entenda
Próximo artigo ANÁLISE F1: Ida de Lambiase para McLaren faz sentido e agrava vazio na Red Bull

Principais comentários

Mais de
Lydia Mee

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher

F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão
Mais de
Carlos Sainz Jr.

F1 - Sainz dispara contra FIA e FOM: "Esse é o problema quando só dão ouvidos às equipes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Sainz dispara contra FIA e FOM: "Esse é o problema quando só dão ouvidos às equipes"

“Sabemos que não está certo”: por que Sainz não gosta da nova era da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
“Sabemos que não está certo”: por que Sainz não gosta da nova era da F1

F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Por que Williams precisa esperar semanas para corrigir excesso de peso do FW48?
Mais de
McLaren

ANÁLISE F1: Ida de Lambiase para McLaren faz sentido e agrava vazio na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ida de Lambiase para McLaren faz sentido e agrava vazio na Red Bull

F1: Red Bull confirma saída de Lambiase no fim de 2027; engenheiro de Verstappen deve ir para a McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Red Bull confirma saída de Lambiase no fim de 2027; engenheiro de Verstappen deve ir para a McLaren

F1: Wolff revela fator que permitiu aproximação dos rivais

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Wolff revela fator que permitiu aproximação dos rivais

Últimas notícias

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos