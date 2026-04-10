Lando Norris e Carlos Sainz já foram companheiros de equipe na McLaren no passado e seguem sendo muito amigos, apesar de rivais na Fórmula 1. Desta vez, os dois se juntaram para uma competição de kart.

Os ex-companheiros de equipe começaram o teste na pista com um clássico Twin Vill de 1959. Eles tiveram uma volta de aquecimento e, em seguida, uma volta rápida para registrar o tempo em cada kart.

Norris foi o primeiro a pilotar o modelo de 1959 e depois Sainz assumiu o volante.

"Foi um trabalhão para não cair", disse Norris após completar a volta rápida em exatamente um minuto. "Descobri que, no final, você tem que se inclinar. Você tem que fazer isso, senão vai cair do kart".

Sainz conquistou a vitória no primeiro confronto direto com um tempo de 59s62 no Twin Vill de 1959, antes de passarem para o HKS de 1968. Depois do primeiro kart, eles alternaram entre as diferentes décadas de karts.

O espanhol assumiu o volante do HKS de 1968 e conseguiu reduzir em quase seis segundos o tempo que havia feito com o kart de 1959.

"O motor é como um motor de verdade", disse Sainz com um grande sorriso no rosto. "Mas não tem freios. Tipo, zero. Tipo, eu quase voei do assento".

À medida que avançavam para a era dos karts da década de 1970, houve um claro avanço no desempenho e no conforto do piloto. Ao entrar no chassi DAP de 1979, que é uma réplica do kart pilotado pelo tricampeão Ayrton Senna, Norris registrou um tempo de volta de 51s68.

Eles continuaram percorrendo as diferentes épocas do karting, assumindo o volante de um Birel Parilla TT36 de 1989, um CRG Kalifornia de 1996, um raro CRG Millennium de 2000 e um Fernando Alonso-IAME X30 de 2010.

Por fim, os pilotos disputaram uma corrida frente a frente em seus karts de 2026, um modelo do LN Racing Kart e o CS55.

Sainz largou em primeiro e registrou um tempo impressionante de 41s40, mas foi Norris quem conquistou a vitória final com um tempo de 40s91.

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