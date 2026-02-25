VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"
Em tom de brincadeira, atual campeão afirmou que o compatriota britânico deveria ter conquistado o octacampeonato em 2021
Foto de: LAT Images
Mesmo mais de quatro anos depois do polêmico GP de Abu Dhabi de 2021, as últimas voltas que definiram o primeiro título de Max Verstappen ainda continuam como um tema controverso para os fãs da Fórmula 1. Agora, Lando Norris, em um evento junto do CEO da McLaren Zak Brown, seguiu a opinião do público presente e defendeu que Lewis Hamilton era quem deveria ter conquistado o troféu em Yas Marina.
Naquela edição da prova em Yas Marina, Hamilton liderou até as últimas voltas, antes da batida de Nicholas Latifi e do safety car.
Na sequência, Michael Masi, diretor de provas da FIA, tomou a decisão que até hoje gera debates acalorados na F1: deixar os carros entre Verstappen e Hamilton que tinham tomado volta recuperem tais giros, deixando o holandês logo atrás do piloto da Mercedes e com pneus mais novos, o que o fez ultrapassar e garantir o título de 2021.
Logo após a linha de chegada, a decisão foi alvo de reclamações tanto do público quanto de membros da Mercedes, como o chefe de equipe Toto Wolff e do próprio Hamilton.
Pouco mais de quatro anos depois, o britânico 'reacendeu' a polêmica em uma brincadeira em um evento com o CEO da McLaren.
“É um carro diferente, sabe? Ele [Hamilton] tem mais experiência do que praticamente todo mundo”, começou Norris, falando sobre o novo carro de 2026. “Então, certamente, ele não ganhou sete campeonatos mundiais…”
O público reagiu rapidamente e começou a gritar "oito", o que fez Lando falar que "deveriam ter sido oito", rindo.
Norris, depois, continuou: "Ele não conseguiu isso apenas por ser bom o suficiente, ele tem tudo o que é preciso com facilidade. Vai ser legal, eu também quero ver. Acho que é bacana ver o Lewis de volta ao topo, lutando, e tenho certeza de que veremos mais disso este ano".
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários