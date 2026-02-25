Mesmo mais de quatro anos depois do polêmico GP de Abu Dhabi de 2021, as últimas voltas que definiram o primeiro título de Max Verstappen ainda continuam como um tema controverso para os fãs da Fórmula 1. Agora, Lando Norris, em um evento junto do CEO da McLaren Zak Brown, seguiu a opinião do público presente e defendeu que Lewis Hamilton era quem deveria ter conquistado o troféu em Yas Marina.

Naquela edição da prova em Yas Marina, Hamilton liderou até as últimas voltas, antes da batida de Nicholas Latifi e do safety car.

Na sequência, Michael Masi, diretor de provas da FIA, tomou a decisão que até hoje gera debates acalorados na F1: deixar os carros entre Verstappen e Hamilton que tinham tomado volta recuperem tais giros, deixando o holandês logo atrás do piloto da Mercedes e com pneus mais novos, o que o fez ultrapassar e garantir o título de 2021.

Logo após a linha de chegada, a decisão foi alvo de reclamações tanto do público quanto de membros da Mercedes, como o chefe de equipe Toto Wolff e do próprio Hamilton.

Pouco mais de quatro anos depois, o britânico 'reacendeu' a polêmica em uma brincadeira em um evento com o CEO da McLaren.

“É um carro diferente, sabe? Ele [Hamilton] tem mais experiência do que praticamente todo mundo”, começou Norris, falando sobre o novo carro de 2026. “Então, certamente, ele não ganhou sete campeonatos mundiais…”

O público reagiu rapidamente e começou a gritar "oito", o que fez Lando falar que "deveriam ter sido oito", rindo.

Norris, depois, continuou: "Ele não conseguiu isso apenas por ser bom o suficiente, ele tem tudo o que é preciso com facilidade. Vai ser legal, eu também quero ver. Acho que é bacana ver o Lewis de volta ao topo, lutando, e tenho certeza de que veremos mais disso este ano".

